Alexis Steimbach, uno de los pibes de Pipo: "Gorosito nos da mucha confianza, dice las cosas claras"

AUDIO. El juvenil nacido en Coronel Suarez debutó hace exactamente un mes en la Primera del Lobo. "Cuando las cosas no salen, sabe llegarle al jugador", dijo sobre el DT. A los 20 años, hace realidad en el Lobo el sueño de su vida. "Siempre quise ser jugador de fútbol", admitió.

El pasado 23 de agosto en el 0-0 frente a Aldosivi en el Bosque, Alexis Steimbach, de 20 años, debutó en la Primera de Gimnasia. Esa noche, el “Ruso” ingresó a los 26 minutos del complemento en lugar de Benjamín Domínguez.

Casi dos semanas más tarde, el 4 de septiembre, en el partido contra Independiente ingresó por primera vez desde el inicio, en calidad de titular. Esa noche, con actitud y mucha entrega, pareció no pesarle la responsabilidad. Fue peligroso en ataque y siempre ayudó en la marca.

El volante oriundo de Coronel Suarez es uno de los tantos pibes promovidos por "Pipo" desde que está a cargo del Lobo y su nombre empieza a ser familiar para los simpatizantes triperos. "Gorosito y su cuerpo técnico nos dan mucha confianza y nos dicen las cosas claras, de manera tranquila", dice sobre el DT. "Cuando no nos salen las cosas, nos da confianza. Es un entrenador que te llega mucho y da muchas oportunidades, eso está buenísimo", dijo durante una entrevista en "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3.

Llegó a La Plata en los primeros meses del 2020, antes de la pandemia, para sumarse a la Quinta categoría, luego de haber pasado por pruebas en Boca, Aldosivi, Vélez y Lanús. "Siempre tuve en claro que quería ser jugador de fútbol. Siempre me comprometí con los entrenamientos porque esto es lo que me gusta. Cuando me dijeron que iba a debutar los llamé a mis viejos para contarles y ellos se pusieron más contentos que yo. Después de tanta lucha, fue una emoción muy grande para toda la familia".

La entrevista completa, en el audio adjunto: