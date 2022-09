Femicidios: "Cuánto más se habla de todo esto, más feroz es la resistencia, es triste y frustrante"

AUDIO. La psicóloga Victoria Gómez Bonilla repasó la ola de denuncias por violencia de género, en especial contra mujeres, que se registra en el país y en La Plata en particular. "Ya no se que tenemos que hacer para parar esto", lamentó.

En marzo de este año, la Procuración General de la Suprema Corte difundió un informe sobre femicidios y procesos penales de violencia familiar y de género que colocó a La Plata como uno de los distritos bonaerenses en el que más muertes se registraron como consecuencia de ataques machistas en el 2021.

Meses más tarde, en junio, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires junto a la Dirección Provincial de Abordaje Integral de Violencia por Razones de Género, presentó el informe anual 2021. Entre ellos, La Plata encabezó el ranking con 1154 denuncias por violencia de género, que representan el 21% del total.

En los últimos días, el hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja de jóvenes en Los Hornos generó conmoción. Pocas horas tardaron los investigadores en determinar que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Consultada sobre la problemática en La Redonda 100.3, la psicóloga Victoria Gómez Bonilla precisó que "las cifras no son alentadoras. Y no podría decir que me sorprenden porque lamentablemente ya nos hemos acostumbrado, lo cual es terrible que se naturalice un femicidio. Me siento triste y frustrada porque ya no se que tenemos que hacer para parar esto".

Asimismo, admitió que "se está hablando cada vez más de estos temas, sobre todo con las nuevas generaciones, y eso está bueno. Cada vez hay más talleres, charlas, libros e información disponible. Pero también se sabe que cuánto más hay de todo esto, más feroz es la resistencia. Así, quedamos como en una encerrona: ahora que se habla y el tema está presente, los femicidios siguen, no paran".

La entrevista completa, en el audio adjunto: