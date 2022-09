Guillermo Siro: "No se atacan las causas de los aumentos de precios, solo se intentan disimular las consecuencias"

AUDIO. El presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires repasó la marcha de la inflación en lo que va de septiembre, que en algunos rubros ya alcanza niveles cercanos al 8%.

En lo que va de septiembre, el rubro alimentos y bebidas ya aumentó 7,7% y alcanzó su alza más fuerte desde junio, lo cual refleja que la inflación se mantiene en niveles muy altos, según el relevamiento de la consultora LCG.

En la tercera semana septiembre los alimentos aumentaron 2,8% y esto impactará directamente sobre la curva de incrementos registradas hasta ahora en la canasta básica, indicó el reporte.

Se trata de la suba más alta en tres meses, 1,7 puntos por encima de la semana previa. El porcentaje de productos con aumentos semanales fue del 20,3% y ya son once las semanas con un valor por encima del 20%.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Siro, resaltó que "el problema sigue siendo el mismo: no se atacan las causas de los aumentos de precios sino que se intentan disimular las consecuencias. Todos notamos que el incremento de los precios es muy grave. Más allá de la inflación que marca el INDEC, que no dudo de su sistema de medición, no se condice sobre todo con los aumentos de la Canasta Básica".

Asimismo, expresó que "esto no puede terminar bien. ¿Cómo se hará para bajar una inflación de casi el 100% cuando no se atacan las causas reales?. El problema en este país es que tenemos un sistema de informalidad muy grande, lo cual no contribuye a la seguridad social. Por ejemplo, en el Presupuesto 2023 habrá casi 5 mil millones de dólares destinados a los planes de contención social. ¿Y eso quien lo paga?. O se cubre a través de la recaudación o con emisión. Si se presiona sobre la recaudación, hay recesión. Si se va por el lado de la emisión de moneda, es más inflación. Y eso es un cocktail muy malo".

La entrevista completa, en la web de La Redonda: