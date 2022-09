Femicidios: "Las armas de fuego no son un elemento de protección para las mujeres, muy por el contrario"

AUDIO. Un informe relacionó los femicidios con portación de armas y propone un programa de desarme. La directora de la Asociación para el Análisis de Políticas Públicas, María Pía Devoto, aseguró que las armas de fuego se utilizan "para matar, para ejercer poder, para amenazar y para abusar sexualmente".

Las armas de fuego "son instrumentos de violencia" contra la mujer, ya que se utilizan "para matar, para ejercer poder, para amenazar y para abusar sexualmente", dice María Pía Devoto, directora de la Asociación para el Análisis de Políticas Públicas (APP), que esta semana presentó un informe que relaciona femicidios con portación de armas y propone estrategias de desarme.

Las armas fueron usadas en uno de cada cuatro feminicidios cometidos en 2021, según los últimos datos oficiales de la Corte Suprema. En 2021 uno de cada nueve femicidios fueron cometidos por algún sujeto perteneciente a alguna fuerza de seguridad.

"El Impacto de las armas de fuego en la violencia de género: una mirada más allá de los números", es el título del trabajo realizado por profesionales del Centro de Estudios de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y APP, con apoyo de la Embajada de Irlanda en la Argentina.

En diálogo con La Redonda 100.3, Devoto comentó que "el informe intenta demostrar que las armas de fuego no son un elemento de protección para las mujeres. Muy por el contrario. Es un mito que hay que desterrar. Los datos estadísticos dicen que se usan armas de fuego en uno de cada cuatro femicidios. Lo que proponemos es reflexionar si esas mujeres hubieses sido asesinadas en caso de no haber existido un arma en la casa. Posiblemente sí, posiblemente no. La diferencia que tienen las armas de fuego con otros elementos que son usados para cometer un asesinato es la letalidad".

En esa línea, la profesional indicó que "otro debate adicional lo aporta el hecho que el 10% de esos femicidios cometidos con armas de fuego lo hizo personal de fuerzas de seguridad. Es otro tema para analizar: los policías no dejan su arma reglamentaria en la comisaría, son personas armadas las 24 horas y ese es otro componente que aumenta el riesgo de que esa arma sea utilizada en algún momento".

