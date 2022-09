El impacto de la pobreza: "Los chicos que no están bien alimentados hoy son un pagaré a futuro"

AUDIO. El economista de la UNLP Leopoldo Tornarelli repasó los datos revelados ayer por el INDEC. En el Gran La Plata, cada vez más vecinos de clase media pasan a ser pobres: ya suman 334.480. En el país hay 16,8 millones de habitantes pobres, un 36,5 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el índice de pobreza e indigencia al primer semestre de 2022.

En el Gran La Plata, que abarca también a Berisso y Ensenada, esa cifra es del 36,6 por ciento y alcanza a 334.480 habitantes. En cuanto a la indigencia es del 12,4 por ciento y afecta a 113.587 personas.

En comparación con el segundo semestre del año pasado, cuando el índice de pobreza era del 29,6% y correspondía a 268.227 habitantes, la cifra hacia la primera mitad de 2022 aumentó 7 por ciento. En tanto, si se compara con el primer semestre de 2021 (el índice era del 41,5 y afectaba a 374.596 personas), bajó 4,9 puntos.

En diálogo con La Redonda 100.3, el economista Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, subrayó que "con estos datos, Argentina ya no es uno de los países con menos pobreza de la Región. Tradicionalmente, había sido un país con niveles de pobreza relativamente bajos pero en la actualidad ya no es tan así. No solamente más de un tercio de la población está en la pobreza sino que además esa pobreza está sostenida en un tiempo demasiado largo. Ya es insoportable. Y no es gratis sostenerlo en el tiempo, porque los chicos que no están bien alimentados hoy son un pagaré a futuro, es algo difícil de levantar después. Por eso la situación es cada vez más preocupante".

