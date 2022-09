Pablo Vegetti, campeón con Belgrano: "Hacer felíz a la gente con goles y además lograr el ascenso es increíble"

AUDIO. El goleador del flamante campeón de la Primera Nacional dialogó este mediodía con "El Equipo Deportivo". Habló de sus sensaciones por el regreso a la Primera División, su relación de afecto con la hinchada "pirata" y el recuerdo de su ascenso con Villa San Carlos.

El fin de semana pasado, Belgrano de Córdoba venció por 3 a 2 a Brown de Adrogué y, a falta de dos fechas para la finalización del certamen, se coronó campeón de la Primera Nacional, concretando su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

En ese logro, mucho tuvo que ver el aporte realizado por Pablo Vegetti, el delantero que debutó en Villa San Carlos en la histórica temporada 2012/2013 (hizo 24 goles en 40 partidos, en el torneo que culminó con el ascenso a la B Nacional) y que luego vistió la camiseta de Gimnasia durante dos temporadas.

Tras un buen paso por Instituto, el santafesino llegó a Belgrano en 2018 y, según él mismo admitió, la presión por ascender "estuvo siempre".

En diálogo con "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3, sostuvo que "hace cuatro años que estoy en el club y la ogligación siempre fue ir por el ascenso. En los primeros torneos, esa presión nos jugó en contra, pero después pudimos asimilar esa situación, se armó un lindo grupo con la llegada de Farré y por suerte pudimos lograr el objetivo".

En el presente torneo lleva 16 goles anotados, pero suma 49 desde su llegada al Pirata. Su aporte goleador fue la mejor manera de ganarse a la gente. "En lo personal, siento que me ha ido bien desde que llegué", expresó. "Obviamente, los hinchas querían el ascenso, no solamente que Vegetti haga goles. Por eso siento que este logro es como la frutilla del postre para esa cosecha personal de la que hablaba. Me siento muy cómodo acá, el cariño que me tienen es recíproco. Es imposible no enamorarte de este club. No se puede explicar: de local siempre hay 30 mil personas, agotan las entradas en un dia, te siguen a todos lados. Es un club grande en serio de la Argentina, tiene todo para pelear por cosas importantes".

La entrevista completa, en el audio adjunto: