Gorosito: “Lo mejor es estar todos juntos, tirando para el mismo lado”

AUDIO. El director técnico del Lobo destacó el triunfo logrado ante Independiente, que lo depositó en lo más alto de la tabla, al menos hasta que juegue Atlético Tucumán. Sobre el enfrentamiento del equipo con el presidente Gabriel Pellegrino pidió un diálogo "puertas adentro".

El cuadro de situación dejó pensar en la previa que cualquiera fuera el resultado del partido, Néstor Raúl Gorosito no hablaría en conferencia de prensa para no complicar más el panorama considerando el enfrentamiento de los jugadores con la dirigencia tras un reclamo por falta en el pago de los haberes mensuales.

Gorosito fue aplaudido por el público como nunca antes había ocurrido durante su gestión al frente del equipo, la que lleva un año. Es más: cuando el técnico apareció en la cancha se escuchó con fuerza un “Olé, Olé, Olé, Olé, Pipo, Pipo”, elocuente, que respaldaba su trabajo al frente del equipo albiazul que tras la victoria lograda sobre Independiente quedó primero en la liga profesional, al menos hasta que juegue Atlético Tucumán.

Las especulaciones respecto del silencio que podía guardar el técnico quedaron en la nada cuando minutos después del 3-1 con goles de Benjamín Domínguez, Leonardo Morales y Nicolás Contín, se anuncio que Pipo atendería a la prensa en conferencia. Lo hizo a su estilo, tranquilo, sin exageraciones en ninguno de los términos, y esperando que se trate de una tormenta pasajera.

“Uno siempre trata de mediar, pero a veces no se puede. La deuda existe, no es mentira. Pero es un tema que hay que hablar de puertas para adentro. No tiene que empañar al momento”, dijo Gorosito respecto al duro enfrentamiento del equipo con el presidente del club por una deuda económica. “Ya está, hablemos de fútbol”, cerró cuando se le preguntó si había tenido alguna conversación con Pellegrino sobre el particular.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: