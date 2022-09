Paro de prestadores de discapacidad: "Seguimos rechazando el ajuste y el atraso en los pagos con nuestro sector"

AUDIO. El presidente de UTBA, la Unión de Transportistas de Buenos Aires, Daniel Masuzzo, brindó detalles de la Asamblea Abierta que realizarán esta tarde en Plaza de Mayo, con la presencia de prestadores y familiares.

Por atrasos en los pagos, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizan hoy un nuevo paro nacional y movilización. En este marco, realizarán una Asamblea Abierta a las 14 Hs., con la presencia de prestadores y familiares, en la Carpa Blanca montada en Plaza de Mayo.

Se trata de profesionales del llamado Colectivo de Discapacidad, quienes en los últimos días visibilizaron su problemática bajo el lema "No al ajuste en discapacidad".

En diálogo con La Redonda 100.3, el presidente de UTBA, la Unión de Transportistas de Buenos Aires, Daniel Masuzzo, precisó que "después de una semana en la Carpa Blanca frente a la Casa Rosada, seguimos rechazando lo que para nosotros es un ajuste. Pero el reclamo no es solo económico, es también lo que va decantando contra los prestadores. Hay muchas deudas con nuestro sector y si no se paga a los prestadores, cuando las familias necesiten algo no nos van a tener. En este momento estamos cobrando 54 pesos por kilómetro, que encima lo cobramos cuatro meses tarde".

En tal sentido, agregó que "el Gobierno está preocupado porque le estamos dando cada vez más visibilidad a esta problemática y por eso intentan ensuciarnos. La semana pasada llegamos a ser 4.500 personas en la Plaza de Mayo y es posible que hoy seamos más".

La entrevista completa, en el audio adjunto: