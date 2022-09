Ricardo Zielinski rompió el silencio: "Ojalá podamos continuar en Estudiantes"

AUDIO. El entrenador del Pincha habló en conferencia de prensa, tras varias semanas de silencio. "Puse la renuncia a consideración, como he hecho en otros clubes. Pero se han dicho muchas pavadas", expresó.

El director técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski, ofreció esta mañana una conferencia de prensa. Se trata de la primera vez que declara tras la presentación de la renuncia, semanas atrás, que fue rechazada por la Comisión Directiva albirroja.

El DT, tras la práctica que comandó en UNO, respondió a las preguntas de la prensa. Además de referirse a los días posteriores a eliminación de la Copa Libertadores, habló de la actualidad del plantel y confirmó otra baja sensible: Benjamín Rollheiser tiene una distensión y no podrá ser tenido en cuenta para recibir el viernes a Racing.

Aquí, un repaso de los principales conceptos vertidos por Zielinski en su contacto con los periodistas:

- "Se han dicho muchas pavadas. Puse la renuncia a consideración, como he hecho en otros clubes. Preferí no hablar porque estaba caliente y no me gustó mi actitud en el partido con Argentinos Juniors. Hay posibilidades de entrar a copas y es mi objetivo. La bronca es porque tenemos para más”.

- "Lo que pasó es que pusimos la renuncia a disposición, pero nos dijeron que estaban conformes con nuestro trabajo, tanto dirigentes y jugadores"

- "Ojalá podamos continuar. Siempre uno va a querer estar en Estudiantes. Estoy muy orgulloso con nuestro proceso y estoy agradecido con la gente de Estudiantes por haberme demostrado su apoyo"

- “Mi objetivo es volver a posicionar al club en una copa. Lo que hicimos con Paranaense es tomar dimensión de lo que ha sido el proceso. En la maratón de partidos hemos sido competitivos"

- "Este campeonato peleamos por ingresar a una copa internacional, que es nuestro principal objetivo"

- "Hoy hablábamos con los jugadores, casi 90 partidos sin recuperación. Estábamos todos muy cansados, pero felices porque estábamos peleando en todos los frentes"

- "Ver a Athlético Paranaense en la final de la Libertadores, nos da la dimensión de lo que ha sido Estudiantes en este proceso"

- "Nosotros a veces jugamos bien o mal, pero hemos sido siempre competitivos y trabajadores por eso estamos orgullosos de nosotros".

- "Esperemos que no sea nada”, dijo el Ruso sobre la lesión de Rollheiser.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: