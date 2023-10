Sergio Berni dijo que el problema de la inseguridad no es la policía y apuntó a los intendentes

AUDIO. El ministro de Seguridad bonaerense calificó de "hipócrita" el proyecto de Garro y Grindetti que impulsa la creación de una Policía local en La Plata. Y enfatizó que "el verdadero problema es la falta de políticas de inclusión para los menores que delinquen, y eso es responsabilidad del intendente".

El secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió a cruzar hoy al intendente Julio Garro, y al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, quienes ayer presentaron un proyecto para crear una Policía local en La Plata.

La presentación se realizó en Olmos, con la presencia de intendentes bonaerenses y candidatos, donde Garro y Grindetti explicaron las tareas previstas para los agentes, cuyo objetivo principal será “el despliegue inteligente y patrullajes en zonas calientes”.

Al respecto, Berni no dudó en afirmar esta mañana que el proyecto le parece "de una gran hipocresía". En diálogo con La Redonda 100.3, expresó que "cuando (María Eugenia) Vidal era gobernadora, antes de perder las elecciones por 20 puntos y que la sacaran a patadas de la Provincia, con malos resultados en materia de seguridad, yo era senador y nuestro bloque presentó un proyecto para armar las Policías municipales. Entonces, fueron los mismos actores que hoy las reclaman quienes se opusieron férreamente. Así le toman el pelo a los propios platenses, impulsando algo que hace cuatro años rechazaron". "Es lo que pasa siempre: miente, miente, miente, que algo quedará", afirmó.

Por otra parte, el funcionario de Kicillof rechazó que la Policía sea la culpable de los problemas de inseguridad que afectan a la Ciudad y la Provincia. "Más allá de todo lo que hemos hecho en La Plata, bajando el delito, poniendo patrulleros, reforzando personal, etc., el problema es la exclusión, que es sinónimo de delito. Donde no hay políticas de inclusión es donde hay delitos, y quien tiene las herramientas para llevar adelante esas políticas de transformación en materia de seguridad es el intendente". Y agregó: "Los jefes comunales que han intentado sacarse la responsabilidad de encima diciendo que la seguridad es un problema de la Policía han perdido en todos sus distritos. Y creo que Garro no va a ser la excepción, porque la gente no es estúpida y sabe que en los barrios el municipio no está".

Asimismo, insistió en que la clave pasa por generar políticas de contención, sobre todo en los casos de menores que delinquen. "Yo tuve una reunión con Garro y con comerciantes de La Plata, a quienes les expliqué que una vez que un menor es detenido es devuelto a su familia, porque así lo dice la Justicia, y a partir de allí es responsabilidad del Municipio, a través de sus instituciones de menores, generar esas políticas de contención. Ahora, si usted tiene tres chicos que entre los tres cometieron 100 ilícitos en los últimos dos años, quiere decir que el problema no es policial. El problema es la falta de políticas de contención. La Policía puede ser nacional, provincial o municipal, pero si no solucionamos los problemas de fondo y el desastre que tienen los barrios, por más policías que ponga, el delito seguirá presente en la ciudad de La Plata".

La entrevista completa, en el audio adjunto: