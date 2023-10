Gimnasia derrotó a Barracas Central por 2 a 1 y dio un paso gigante hacia la salvación

VIDEO. Pese a un gol polémicamente anulado y un penal inexistente en contra, el Lobo se repuso del resultado parcial y se llevó una nueva victoria. El marcador fue abierto por Nicolás Colazo a los 4 minutos de la primera etapa. El conjunto porteño lo igualó a los 27 del complemento y tres minutos más tarde Yonathan Cabral, de cabeza, selló el resultado final.

* Por Facundo Aché (fache@eldia.com)

Gimnasia obtuvo un gran alivio en el Ducó. Tenía que ganar y ganó, para redondear otra gran fecha y empezar a olvidarse del tan temido descenso. La esperada primera victoria como visitante en la era Madelón llegó en el mejor momento, cuando el Lobo puede esperar la visita de River con estos puntos de ventaja sobre el último, comparables casi con los ahorros debajo del colchón.

Lo abrió fácil Gimnasia, con una acción colectiva por la derecha de la que participaron Enrique y Tarragona para un disparo cruzado que Nicolás Colazo corrigió al gol. En el amanecer del partido, el Lobo logró lo que nunca en torneo: empezar el partido en ventaja.

Y tuvo el segundo minutos después, cuando Abaldo manejó bien una contra y le pasó la pelota justo a Tarragona para dejarlo mano a mano con el arquero, pero el control largo del delantero albiazul hizo que Desábato llegara antes al balón. Una posibilidad clara que dejó pasar el Lobo.

Gimnasia tuvo las mejores chances, porque también en una pelota larga Eric Ramírez envió el centro desde la izquierda y otra vez falló Tarragona, que la tiró por encima del travesaño. Sin embargo, el Lobo tuvo un toque de atención cuando falló Cabral en la salida y Guiffrey cruzó justo cuando Calderara se relamía para definir ante Durso. Y un cabezazo de Alexis Domínguez también le avisó al Tripero que debía ajustar algunas cuestiones defensivas.

Gimnasia llegó al segundo con un golazo de Abaldo tras una gran acción colectiva pero a instancias del VAR Merlos cobró foul por una acción de juego cuando Ramírez le quitó la pelota a Iván Tapia en el nacimiento de la jugada. Fue un escándalo, buscar con microscopio una falta en el nacimiento de la jugada que no fue tal, porque el fútbol es un deporte de contacto y un roce no tiene entidad de infracción. Un escándalo que no sería el único.

Tuvo el segundo otra vez el Lobo, cuando Tarragona lo dejó solo a Abaldo mano a mano con el arquero pero Desábato tapó el remate del uruguayo. Enseguida, Alexis Domínguez tuvo el empate pero cabeceó al medio del arco y atajó Durso.

El equipo de Madelon no supo aprovechar las falencias defensivas del Guapo y terminó sufriendo más de la cuenta, incluso con un cruce providencial de Morales para alejar el peligro del arco de Durso. Y un remate de Sepúlveda, que acomodó la pelota con la mano, pasó cerca del caño derecho del arco tripero.

El comienzo del segundo tiempo tuvo características similares a las del primer tiempo. Sin dominio del juego, Gimnasia apostó a aprovechar los espacios aunque sin precisión en el último pase. Barracas intentó meter el juego en campo albiazul pero caso sin llegadas, más allá de un cabezazo de Álvarez que sacó Tarragona en la línea.

Atacó mucho menos en el complemento el equipo de Madelón. Apenas se rescata un remate a colocar de Tarragona como un intento tibio en ofensiva. Cuando parecía que Barracas entraba en un terreno de impotencia, lo que no lograba el Guapo lo consiguió otro fallo arbitral porque Merlos cobró penal por una entrada de Guiffrey al recién ingresado Zalazar en la que el defensor tripero llegó antes al balón. Incluso, basta ver hacia donde salió rechazada la pelota. Sin embargo, ahí no hubo VAR que corrigiera el error y Tapia cambió penal por gol, con un remate a colocar a la derecha de Durso para el 1 a 1.

Cuando el triperío no podía con su bronca (muy bien contenida desde el banco de relevos por Leonardo Madelón, viejo conocedor del paño), Yonathan Cabral ganó en los alto de cabeza y puso el 2 a 1 tras un centro de Nicolás Colazo desde un córner. Un gran cabezazo del Sargento para un gol muy necesario, vital para recuperar no solamente la ventaja en el resultado sino el control de los tiempos del partido. Incluso Tarragona se fue solo y definió alto por arriba del travesaño en una jugada que podría haber liquidado el partido.

Madelón pidió tranquilidad a sus jugadores, y trató de aportarla con variantes para la solidez del equipo. Primero entró Luciano Gómez por Abaldo y luego ingresaron Agustín Bolívar y el Pata Castro por De Blasis y Eric Ramírez. Gimnasia eligió refugiarse cerca del área y dejó a Tarragona como atacante solitario, luego reemplazo en el final por Franco Soldano. Barracas fue por inercia hacia campo tripero, pero mostró muchas dificultades para generar juego y situaciones.

En el final, Tomás Durso reaccionó muy bien y le sacó un remate de gol a David Zalazar. Fue la jugada más peligrosa del local en su búsqueda de la igualdad. Y no hubo tiempo para más, solamente el festejo de un triunfo valiosísimo que lo perfila hacia la salvación. Y logrado contra mucho más que once rivales.

