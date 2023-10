Sophia Ceraso, la platense que llegó a la tapa de Playboy: "Les insistí tanto que finalmente me dieron un lugar"

AUDIO. Oriunda de Tolosa y con perfil de actriz y modelo, el inicio de la pandemia la encontró trabajando en Ciudad de México. Y ya no volvió. Hizo series para Netflix y otras plataformas, y de allí saltó a la TV azteca. "¡Lo de Playboy fue por insistencia mía!, los volví locos, les mandé muchísimos mails", contó esta mañana en "Inteligencia Artesanal".

La actriz y modelo platense Sophia Ceraso enciende Playboy, la histórica revista de hombres que le dedica la portada de su número de octubre. A los 33 años, esta multifacética joven, que se ha movido entre la actuación, el baile, el canto y el modelaje, se luce hoy como una de las presentadoras más prometedoras de la tevé mexicana, un rol que llegó sin buscarlo, según ella misma admite.

Esta mañana, en diálogo con La Redonda 100.3 desde Ciudad de México, contó, orgullosa que "soy de Tolosa, mi amada Tolosa. Yo nunca me mudé de La Plata, a pesar que en mis últimos años en Argentina trabajaba mucho en la Capital Federal. A los platenses nos cuenta movernos de nuestra ciudad y más estando tan cerca de Buenos, siempre me pareció en vano irme y perderme de estar cerca de mi familia. Cuando me separé de mi pareja, mi relación más larga de las que tuve, decidí venirme a México a probar suerte y llegué acá al mismo tiempo en que se declaraba la pandemia, así que si hubiera querido volver ya no podía".

En esa línea, agregó: "En mis primeros meses en México me mantuve fuerte. Al principio compartí casa con una persona de suiza, a la que no le entendía nada pero se fue en medio de la pandemia y entonces estuve sola, por meses y sin conocer a nadie de acá. Fue duro pero me sirvió para reencontrarme conmigo. Desde entonces valoro mucho mi compañía, creo que todos después de la pandemia empezamos a valorar este tipo de cosas".

Sobre el inicio de su carrera profesional en tierra mexicana, expresó: "En realidad, yo soy actriz. No me considero una modelo aunque hago algunos trabajos como modelo de publicidad. Empecé a trabajar en series para Netflix, como "Quién mató a Sara" o "Pacto de silencio", y luego empecé a trabajar para un programa de entretenimiento de Televisa. A través de una amiga de argentina, que conoce al productor del programa, me probaron como conductora y finalmente quedé. Somos cuatro conductoras y un conductor".

Finalmente, se refirió al tema que, hoy por hoy, la tiene en boca de todos los platenses: su foto en la tapa de la revista Playbopy: "Todos me preguntan como hice. ¡Lo de Playboy fue por insistencia mía! Los volví locos, les mandé muchísimos mails y les insistí tanto que finalmente me dieron un lugar. En principio las fotos de la sesión que hice solo iban a estar dentro de la revista, entre los contenidos, pero parece que les encantaron y me pusieron en la tapa. ¡Obviamente que salté de alegría!".

La entrevista completa, en el audio adjunto: