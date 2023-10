Ley de Alquileres: "A esta altura, sobre el final de un Gobierno, si se aprueba o no la reforma ya es inocuo"

AUDIO. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, afirmó que con las elecciones presidenciales a la vista, pierde peso la decisión del Congreso sobre la normativa actual. "Mirá si modifica la ley, se publica en el Boletín oficial y a los diez días viene un nuevo Gobierno y la deroga, ¿qué hacemos?".

Los cambios que introdujo el Senado al proyecto de ley de Alquileres fueron tratados ayer en comisión en Diputados, donde obtuvieron dictamen, pero existen dudas sobre si se incluirán en la próxima sesión.

Todo ocurre en medio de una fuerte tensión entre los bloques oficialista y de Juntos por el Cambio, debido a la cercanía de las elecciones presidenciales de este mes.

Si bien el oficialismo convalidó con su mayoría las modificaciones que incorporó el Senado la semana pasada y despachó el dictamen de comisión, no tiene asegurada la mayoría para imponerlo en el recinto.

Consultado al respecto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, indicó que "tenemos entendido que la semana que viene se puede llegar a tratar" el proyecto de reforma a la Ley de Alquileres. No obstante, agregó: "A esta altura, más allá que se apruebe o no, no saldrá en el Boletín Oficial hasta mediados de noviembre. Nos va a agarrar justo un cambio de Gobierno. Depende de quien gane, seguramente se plantearán algunas modificaciones. Pero consideramos que lo que deberían hacer es convocar a la Mesa Nacional de Alquileres, no solo para tratar las modificaciones a la ley sino también la accesibilidad al crédito, convertir a un inquilino en propietario, etc".

En esa línea, enfatizó que "a esta altura, sobre el final de un Gobierno, si la reforma se aprueba o no en el Congreso ya es inocuo, para qué generar expectativas a ambas partes".

La entrevista completa, en el audio adjunto: