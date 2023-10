Falta nafta y gasoil en La Plata: "La situación es complicada producto de la especulación de las petroleras"

AUDIO. Automovilistas afirman que tienen que recorrer varias bocas de expendio para conseguir combustible. Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades del Combustible, afirma que las petroleras están reduciendo el stock que les venden.

Desde hace varios días, conseguir combustible se está convirtiendo en un problema en La Plata y la región. Tanto en surtidores del centro platense como en la periferia, los automovilistas advierten que se está registrando cierto desabastecimiento, especialmente de naftas super y diesel.

Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades del Combustible, afirmó que la situación no solo se registra en La Plata sino también en distintos puntos de la Provincia. "Las petroleras no vienen dando el mismo cupo del año pasado, a cuentagotas. ¿Por qué?, porque por el precio estatizado las empresas dicen que así pierden plata".

En diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente agregó que "hay estaciones que no tienen super y en otras no tienen gasoil. Ya hemos hecho la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Economía, que es quien firma los precios, y las petroleras. La situación es complicada, producto de la especulación: las empresas te dicen que no te pueden vender más porque el precio no les da".

