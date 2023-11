El platense hincha de Boca que viaja a Brasil en bici "Hago dedo, tren, auto, bicicleta...lo que venga"

AUDIO. Darío Chaile es un peluquero de Gonnet. Fanático de Boca, el jueves de la semana pasada salió con su bicicleta rumbo a Río de Janeiro para estar presente en la final de la Copa Libertadores. "Esto es una locura hermosa", afirmó esta mañana desde el sur de Brasil.

Como tantos, Darío Chaile es un simpatizante de Boca que no quiere perderse la final de la Copa Libertadores por nada del mundo. De profesión peluquero, vive en Gonnet, a 2.800 kilómetros del Estadio Maracaná, sede del partido decisivo ante Fluminense de Brasil.

Dispuesto a dar el presente como sea, la semana pasada decidió tomar su bicicleta -pintada de azul y oro- y largarse a la ruta. No es un ciclista experto ni mucho menos, por lo que tuvo algunas complicaciones en el camino y a través de sus redes sociales hizo un desesperado pedido a sus seguidores.

Estando ya en tierra brasileña, a la altura de la ciudad de Alegrete, en el estado de Rio Grande Do Sul, hoy consiguió la ayuda que estaba necesitando.

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, esta mañana celebró la solidaridad en la ruta: "A esta gente me la mandó Dios. La gente del auto que me levantó esta mañana es de la localidad de Fighiera, de la provincia de Santa Fe. Cuando me subieron no sabían que se estaban llevando a un loco. Se dieron cuenta quien era yo cuando vieron la bicicleta. Les dije: o me llevan o me ato con una cuerda a ustedes. Hoy tenía que ser el día en que alguien me acerque a Rio de Janeiro".

Sobre el origen de la travesía, contó: "Yo se que esto no es magia. Hacer 2.800 kilómetros para un peluquero que habitualmente no hace ni 30 kilómetros en bici es una locura. En mi cabeza ya tenía resuelto que tenía que hacer dedo, tren, auto y bicicleta, lo que venga. En Gonnet me tomé el tren hasta Plaza Constitución, de allí el subte a Retiro; luego el Tren a Tigre y desde Gral Pacheco fui hasta Zárate. Luego crucé los dos puentes en la bici, fueron dos horas en los cuales dejé mis pulmones en Brazo Largo, jaja. Esto es una locura hermosa".

La entrevista completa, en el audio adjunto: