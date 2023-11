Tras el freno al traslado de la Zona Roja, renunció el titular de la Asamblea Vecinal de El Mondongo: "Me cansé"

AUDIO. La Justicia en lo contencioso administrativo de La Plata suspendió el decreto municipal del intendente Julio Garro que ordenaba el traslado de la Zona Roja al Paseo del Bosque. Daniel Domínguez, el vecino que lideró los reclamos del barrio durante diez años, dejó su cargo tras conocer la decisión judicial.

La Justicia en lo contencioso administrativo de La Plata suspendió el decreto municipal del intendente Julio Garro que ordenaba el traslado de la Zona Roja al Paseo del Bosque, medida muy reclamada por los vecinos de El Mondongo pero que cuestionan las organizaciones trans y travestis por considerarla “inconstitucional y que promueve la persecución y criminalización” del colectivo.

La suspensión fue dispuesta por la jueza María Ventura Martínez, al hacer lugar al planteo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la asociación civil Otrans Argentina, Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, Frente de Organizaciones TLBI La Plata, Berisso y Ensenada, Marea Rosa, Zona Queer La Plata, Venganza Afectiva Articulación L.G.T.T.T.B.I.Q.P.N. y Somos Diverxs.

Tras conocer el freno judicial al traslado de la Zona Roja, el vecino referente de la Asamblea del Barrio El Mondongo, Daniel Domínguez, renunció al cargo.

"Me cansé. Esas dos palabras resumen mis sensaciones", dijo esta mañana en diálogo con La Redonda 100.3.

En tal sentido, el ahora ex titular de la Asamblea Vecinal explicó: "Me cansé de muchas cosas, entre ellas la resolución judicial que se conoció ayer, frenando el traslado de la zona roja. La Justicia busca tomar partido y votar, más que por los más de 15.000 habitantes del barrio El Mondongo, por las agrupaciones que nos traen la delincuencia al barrio con la venta de drogas y con la pantalla de la prostitución. Entonces, me cansé. Fueron más de 10 años de lucha, de pelearla, de hacer denuncias, de poner la cara, de sufrir amenazas. Por eso dije 'basta, hasta acá llegué'. Quizás ahora venga gente más capaz, que seguramente la hay, como en todos lados. Lo lamento mucho, fueron muchos años de mi vida dedicado a esto y ya no quiero saber más nada".

La entrevista completa, en el audio adjunto: