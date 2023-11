Escuelas privadas: "Los aranceles están atrasados, a pesar de los aumentos aplicados"

AUDIO. El aumento de cuota en las instituciones que no reciben aportes del Estado llega en noviembre al 12.5 por ciento. Sin embargo, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Bs. As, remarca que "no alcanza para cubrir los costos operativos".