Estudiantes se quedó sin energía y ahora depende de la Copa Argentina para llegar a la Libertadores

VIDEO. Anoche empató 1 a 1 como local ante Lanús. La igualdad no le permitió clasificarse a la Copa mediante la tabla Anual, por lo que deberá apuntar los cañones al partido contra Defensa y Justicia. Mariano Andújar y Mauro Boselli jugaron su último partido en Uno.

Todos los días no son Carnaval. Estudiantes lo supo anoche, luego de su empate 1-1 como local ante Lanús, que lo dejó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores mediante la tabla Anual y que cortó el ritmo de fiesta luego de la clasificación a la final de la Copa Argentina. Un golpe a tiempo antes del partido más importante del año, aunque un gusto amargo luego de mucha dulzura.

El Pincha lució cansado y sin ideas. Ni siquiera ponerse al frente le sirvió como para manejar el partido, que salvo un pasaje del primer tiempo siempre fue favorable a la visita, que corrió más y mejor. Y las mejores chances de gol. En líneas generales, un mal partido que no altera su camino hacia la gloria, pero que frena el crecimiento. No fue la mejor despedida de UNO para Mariano Andújar y Mauro Boselli.

Ya en el primer tiempo quedó a la vista que el partido iba a ser más que complicado, por el buen manejo de pelota del rival y las ganas de llevarse un punto y el “premio” por arruinar las chances del local. Sin presiones, jugó mejor que gran parte del torneo, donde no dio pie con bola.

Estudiantes se paró bien siempre con la idea de abrir la cancha, con Leo Godoy por derecha principalmente. De sus pies, tras una habilitación magistral de Rollheiser, el primer gol de la noche. Lo hizo, quien sino, que Mauro Boselli. En el punto del penal recibió del lateral para hacer estallar a los presentes. Iban 25 minutos y el goleador gritaba su conquista número 93 y se desquitaba de una jugada casi calcada que había desperdiciado a los 10 minutos.

Tras la conquista se vivieron los mejores momentos del Pincha, con un manejo claro aunque a veces displicente. Toques de primera y combinando el juego para afuera como probando pases internos.

Cuando lograron sintonizar Rollheiser, José Sosa, Fernando Zuqui y el Corcho Rodríguez el Pincha jugó en un nivel más que interesante. Es verdad que no tuvo la intensidad del miércoles pero lo suficientemente bueno como para despertar aplausos en los cuatro costados. Fue más el equipo de Domínguez, que estuvo cerca del segundo gol e hizo enojar a los rivales, que jugaron con la pierna fuerte gracias al modo permisivo de Fernando Echenique.

Y de tanto luchar llegó al empate. Lo había tenido al minuto Pepo De la Vega, con una habilitación de taco de Lotti que tiró por encima del travesaño ante la salida de Andújar. A los 5 minutos el colombiano Loaiza estrelló la pelota en el palo derecho del arquero albirrojo. Y a falta de tres minutos el ingresado Jonathan Torres cabeceó con cierta facilidad en el punto del penal y superó la resistencia del arquero, para marcar un gol que cayó como un balde helado en la calurosa primavera Pincha, más preparada para un pic nic que para esa lucha en la mitad de la cancha para quedarse con una victoria obligatoria. Pero estaba claro que para ganar tenía que apretar un poco más las clavijas, porque en el complemento se iba a encontrar con un rival todavía más incentivado en llevarse algo de La Plata.

El segundo tiempo comenzó igual a como terminó y a cómo había empezado el partido: con Lanús más suelto y predispuesto a manejar la pelota, con tenencia y volantes que se movieron por todo el frente de ataque para generarle un dolor de cabeza al local, que a los 10 minutos realizó la primera modificación: el ingreso de Fede Fernández por Mauro Méndez, defender con tres y soltar a los laterales.

No le funcionaron los cambios a Eduardo Domínguez, que no hizo nada en lo inmediato para devolverle la energía a un equipo que indudablemente sintió la tensión y desgaste de la semana pasada y no estuvo nunca en partido. Lo sufrió y corrió detrás de la pelota, sin ideas y con jugadores que fundieron como José Sosa.

Estudiantes, más allá del triunfo de San Lorenzo igual se quedaba afuera de la clasificación a la Libertadores mediante la tabla Anual porque estaba debajo de Godoy Cruz y Boca. Por eso llamó la atención lo que demoró el DT en hacer cambios para recuperar el rumbo. Recién a falta de 15 minutos hizo dos variantes (Zapiola y Atum) como para buscar el único resultado que necesitaba para clasificar. Que Guido Carrillo se haya quedado en el banco fue toda una señal que no estaba en condiciones físicas o que el DT no lo quiso exigir ni un poco para no perderlo de la final de la Copa Argentina.

En los últimos minutos esa frescura le dio otra impronta al equipo, que lejos estuvo de dominar como lo había hecho en algún pasaje del primer tiempo. Pero fue. Lo tuvo Axel Atum tras un centro de la izquierda pero salvó muy bien el arquero Acosta. No le alcanzó con el empuje de sus hinchas.

No había nafta en el tanque y por eso un empate que no sumó y dejó un aviso antes de la final.

