Hipotecados UVA La Plata: "Lo que se avecina es el remate de nuestras casas, Milei no hará nada para salvarnos"

AUDIO. Hay gran preocupación de las familias hipotecadas con los créditos UVA, luego de las declaraciones del presidente electo Javier Milei, quien los responsabilizó por haber tomado los préstamos. Silvia Serrichio, integrante de Hipotecados UVA de nuestra ciudad, dijo que "nuestra situación es cada vez más grave".

Movilizan al Colectivo de Hipotecados UVA las recientes declaraciones de Javier Milei, quien responsabilizó a los tenedores de esos créditos otorgados entre 2017 y 2019 del peso que significa pagar cuotas calculadas a partir de los índices inflacionarios mensuales.

El presidente electo afirmó que los beneficiarios de los préstamos UVA son quienes deben hacerse cargo de la decisión adoptada tiempo atrás. “Sería incorrecto -dijo Milei- que otro lo pague”.

Consultada al respecto, Silvia Serrichio, integrante de Hipotecados UVA de La Plata, dijo que "nuestra situación es cada vez más grave, y sobre todo si tenemos en cuenta los tiempos que se avecinan. El presidente electo tuvo el tupé de decir que nos tenemos que arreglar solos porque nadie nos obligó a sacar el crédito. Y eso es una falacia: o no se asesoró o es muy perverso en sus dichos".

En diálogo con La Redonda 100.3, Serrichio agregó que "encima, hizo una relación bastante dolorosa cuando afirmó que a nosotros no nos pusieron una pistola en la cabeza para firmar y que por eso no hará nada para salvarnos. La verdad es que estamos muy molestos, porque lo que se avecina es el remate de nuestras casas. No hay solución a la vista, es muy difícil pagar las cuotas de los créditos UVA en estos momentos. Nosotros queremos pagar, solo pedimos que nos saquen del índice UVA".

