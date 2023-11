Sabrina Ameghino, la ensenadense que se convirtió en la máxima medallista del país

AUDIO. En los recientes juegos disputados en Santiago de Chile, la palista consiguió su décima medalla panamericana e hizo historia en el deporte argentino a los 43 años. Se subió al podio en 10 oportunidades para superar al ciclista Walter Pérez y al remero Rodrigo Murillo.

La ensenadense Sabrina Ameghino volvió a hacer historia en el deporte argentino luego de quedarse con la medalla de bronce en K4 500 junto a Candelaria Sequeira, Lucia Dalto Aziz y Martina Isequilla.

La abanderada de la delegación argentina junto al rugbier Marcos Moneta en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 agigantó su leyenda al convertirse en la máxima medallista de la historia del país, con un total de 10 preseas.

En diálogo con La Redonda 100.3, Ameghino contó esta mañana que cuáles fueron sus sensaciones tras conseguir el bronce: "Solo pensé: ¡lo hicimos!. Porque la verdad es que no estaba fácil, la definición fue muy cerrada. Pero lo hicimos, lo fuimos a buscar y lo logramos. Estábamos muy felices las cuatro".

Sobre las diez medallas conseguidas en distintas ediciones de los Juegos Panamericanos dijo, entre sonrisas: "Eso significa que estoy vieja, jaja". Y luego agregó: "En mi primera experiencia en los Juegos salimos cuartas y eso fue un golpazo de realidad para mí, porque yo creía que éramos indestructibles. Pero nos sirvió para lo que vino después. De allí en adelante solo fue laburar para que eso no nos volviera a pasar y gracias a Dios lo logramos. He remado con 13 compañeras distintas en botes de cuatro tripulantes, y cada medalla tuvo lo suyo, obviamente".

Por otra parte, recordó que durante el proceso para esta competencia había quedado afuera del equipo en los selectivos de marzo. "En ese momento me fui afuera del equipo, sinceramente. El cuerpo técnico me dijo que iba a tener otra oportunidad en septiembre, de quedar en un control interno, así que entrené con ese objetivo. Lo hice en mi casa, porque yo tenía que trabajar y no me daba para entrenar todos los turnos que supone el alto rendimiento. Me ayudaron mucho mi novio, mi hija, mis compañeras de equipo y algunas ex compañeras, mi preparador físico. Fue increíble el apoyo que tuve desde afuera y gracias a Dios me gané mi lugar. Todo el esfuerzo tuvo su lado positivo, que fue poder subir al podio una vez más".

