Alberto Williams: "No es cierto que el kilo de asado ya se esté vendiendo a $12.000 pero vamos camino a eso"

AUDIO. La carne en el Mercado de Cañuelas volvió a subir luego de la devaluación. En apenas dos días creció cerca del 50%. El traslado a precios elevaría el kilo del asado a $8.000, admitió el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías.

Luego del anuncio de Luis Caputo, el tipo de cambio saltó a $830 por dólar este miércoles y, consecuentemente, generó una escalada de precios en la actividad económica argentina.

A días de las fiestas, la carne, elemento fundamental de la mesa de los argentinos, subió entre ayer y hoy cerca de un 50% en el mercado de Cañuelas, por lo que el precio del asado llegará a $8.000 el kilo.

Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Willams, admitió que la mayoría de los cortes subieron un 40% y anticipó que los incrementos seguirán: "Sigue subiendo, de hecho la carne que llega hoy al Mercado de Cañuelas viene con otro aumento. Hay que asumir que los precios no van a estar quietos mientras se mantenga este inflación".

En diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente agregó que "no es cierto que el kilo de asado ya se esté vendiendo a $12.000 pero no tengan dudas que vamos camino a eso. Y si se abre la exportación, como dicen que quieren hacer, sin cupo, no vamos a comer más carne de calidad, a nosotros nos va a quedar lo que no quiere el mundo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: