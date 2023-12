Mauro Boselli: "Estudiantes es otra cosa, tenés que estar ahí para sentirlo"

AUDIO. El eterno goleador se refirió a lo que significa el club y a lo que tuvo el grupo para levantar la Copa Argentina. Además, en diálogo con "El Equipo Deportivo", habló de Eduardo Domínguez y de la charla con Juan Sebastián Verón sobre su futuro.

Los días pasan. Y si bien la ebullición baja, no así la alegría. Y es que Mauro Boselli logró lo que muy pocos, retirarse con la camiseta con la que más feliz ha sido a lo largo de su carrera nada más ni nada menos que levantando un título.

Ante esto, el delantero dialogó con la primera edición de "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3, y remarcó cómo viene atravesando este momento y también los desafíos que asoman en su futuro. Además, la importancia de Eduardo Domínguez para la conquista y una charla con Verón para seguir ligado al Pincha.

“Con la alegría que te da salir campeón. Eso van pasando los días y obviamente va bajando un poquito la euforia, pero siempre se mantiene esa alegría interna de haber conseguido el objetivo”, comenzó quien ingresó algunos minutos ante Defensa para defender el resultado. “Más que nada en estos días posteriores a la obtención de esto es responder mensajes a la gente que te felicita, que te manda un mensaje de agradecimiento. Siempre hay muchos mensajes y mucha gente que está atenta a la vida y a la carrera de nosotros. Y siempre me gusta responderle a todos, porque si se toman un ratito para mandarnos un mensaje, está bueno que nosotros estemos con ellos también”, completó quien a lo largo de su carrera se ha mostrado siempre gentil.

Ahora que ya pasó su última función, el punta explicó el sustento de una decisión que le llevó dos años tomarla, pero que entiende es la correcta.

“Yo quería retirarme de esta manera: jugando, vigente, haciendo goles, siendo importante para el equipo. Y no que el fútbol te vaya mostrando y diciendo: ´hasta acá llegaste, ya no marcás diferencia´. Y todo eso no me pasó, al contrario. Yo siento y sé que podría haber jugado un tiempo más. Lo he charlado con mi círculo íntimo, lo he charlado con el entrenador. Pero la realidad es esta. Quiero yo decirle ´adiós´ al fútbol y no que el fútbol me diga ´hasta acá llegaste´. Cuando eso lo tenés claro, la decisión es mucho más fácil”, reconoció el máximo goleador del Pincha en competencias internacionales. “Es importante eso porque he visto casos y he tenido compañeros que el fútbol los obliga a dar un paso al costado. Y yo no quería que así sea. Quería que sea de esta manera. Y obviamente de la forma que fue, coronándolo con un título, es algo que excede lo que uno puede soñar o planificar como el mejor de los finales”, reconoció a pesar de un hipotético interés del León, su otro “amor” en el fútbol, algo a lo que también se refirió.

La entrevista completa, en el audio adjunto: