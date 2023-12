Gastón Duprat: "Me gusta que la gente vea las miniseries, le guste o no. Me gusta que genere debate"

AUDIO. "Me gusta que existan las cosas que repercutan. No me gusta que pasen muy desapercibidas", destacó el director de cine. Junto a su colega Mariano Cohn son los creadores y realizadores de "Nada", con Luis Brandoni y Robert De Niro, y "El Encargado", protagonizada por Guillermo Francella. Cómo fue el trabajo con el actor estadounidense. "Fue muy complejo que venga De Niro", agregó.