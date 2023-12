Leonardo Madelón: "Hay que empezar a pensar en un Gimnasia un poco mejor”

AUDIO. El director técnico realizó un balance de lo hecho por el Lobo en la etapa final de la temporada 2023. En "El Equipo Deportivo", habló de las cosas a corregir. “No hay que cometer errores para no tener problemas”, remarcó.

Gimnasia cerró el 2023 cumpliendo el objetivo de la permanencia. Sin embargo, Leonardo Madelón, el gran artífice de la misma, no se conforma con ello.

Actualmente disfrutando de sus merecidas vacaciones pero analizando el mercado de pases que se viene para el rearmado del plantel, el DT dialogó con “El equipo deportivo” en La Redonda 100.3, e hizo un balance de sus vertiginosos meses en el Lobo.

“Fueron dos meses y medio de muchísima intensidad. El balance obviamente fue positivo porque terminamos muy bien, con Gimnasia en Primera, que es lo que queríamos”, comenzó. No obstante, rápidamente avisó: “Hay que empezar a pensar en un Gimnasia un poco mejor. Los clubes tienen que pasar por procesos difíciles, y todos lo pasan. Me tocó a mí. No podíamos ni respirar. Tuvimos menos de tres meses. Fue bravo el tema. Había máxima concentración, vaivenes: que salgo, que me zafo. Que pierdo, que me voy”, recordó. “Había que mantener un equilibrio y un temple en cada partido, en cada entrenamiento. Uno es la cabeza y tiene que ser el eje de todo, positivo. Con la dirigencia estuvimos siempre a full, pensando en todo. Y salió bien. No queríamos llegar a la última fecha como llegamos, pero el objetivo se cumplió, que era lo más importante. Ahora no hay que cometer errores para no tener problemas a lo largo del año. Es lo que estuvimos hablando con la dirigencia”, dejó en claro.

Pensando precisamente en eso, en crecer y apuntar a otras cosas, el entrenador habló de los objetivos que se plantearon para la temporada venidera junto con los directivos y sus colaboradores.

“Entendemos todos que no podemos errar en el armado, porque es el que te hace tener un vuelo directo de bienestar o un vuelo de turbulencia en todo el año. Hay que elegir bien, ser cautelosos. Hacer una composición general de plantel y elegir bien. Y no prometer en exceso ni casarse con ningún compromiso con nadie”, destacó. “Nosotros tenemos que mejorar. El fútbol no tiene secretos. A Central le ganamos y le ganamos bien. Y resulta que Central salió campeón. Y legítimo. Y con River, que es el mejor equipo, jugamos bien. Y después, con otros equipos que no son tan buenos, no les pudimos ganar. Entonces está todo muy parejo”, agregó. “Nosotros tenemos que armar un equipo donde tengamos competencia en todos los puestos para que cada uno sea mejor del que tiene abajo. Y que el que está abajo que lo haga competir y mejorar al que está jugando, remarcó. “Nosotros vinimos y en dos meses tratamos de ver a los que mejor estaban. Y empezar a ponerlos en cancha. Era más importante el resultado que el rendimiento. Eso fue lo que pasó. Ahora tenemos que elegir bien, que no se vayan muchos”, manifestó en forma de pedido. “Van a venir los que tengan que venir, no los que uno quiera, posiblemente. Estamos lejos de muchas cosas. Ser conscientes de ver los jugadores que pueden venir. Tener en distintos puestos dos o tres opciones. Y después trabajar. Entrenar mucho. Prometer poco. Y que sea partido a partido. Consolidar al equipo en la divisional. Tenemos que estar bien consolidados. El equipo tiene un mejor promedio. Y después ver qué ocurre con el reglamento”, completó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: