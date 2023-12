El futuro de Matías Abaldo: "La idea es que siga en Gimnasia pero hay un fuerte interés de Peñarol por contratarlo"

AUDIO. El representante del delantero uruguayo, Edgardo Lasalvia, admitió que los manyas quieren contar con él para la Copa Libertadores. Tiene contrato a préstamo en el Lobo hasta diciembre de 2024.

Matías Abaldo fue una de las revelaciones de Gimnasia, en el cierre del año. El delantero uruguayo de 19 años, que se consagró campeón del mundo con el Sub-20, fue una apuesta del club que le salió muy bien.

Con goles y buenos rendimientos, se convirtió en una pieza importante en la estructura de Leonardo Madelón. Sin embargo y pese a tener contrato a préstamo hasta diciembre del 2024, podría irse del club en este mercado de pases. Existe un interés fuerte de Peñarol para sumarlo, de cara a la Copa Libertadores.

El pase pertenece a Defensor Sporting, donde su cláusula de salida es de 1.600.000 dólares por el 50% del pase. El Lobo tiene prioridad para comprarlo, tanto en diciembre de este año como en junio del 2024.

En caso que algún club termine realizando una buena oferta por el pase de Matías Abaldo y se interrumpa el vínculo del préstamo, Gimnasia recibirá un resarcimiento, que podría ser con un porcentaje de la venta por el jugador.

“ES UN JUGADOR CON PROYECCIÓN”

En diálogo con La Redonda 100.3, el representante del futbolista, Edgardo Lasalvia, señaló que el panorama está abierto en el mercado. Pero que la idea es no cortarle la proyección al delantero. “Va a depender un poquito de las ofertas que aparezcan. Hay que ver cuál es el mejor futuro para Matías. Gimnasia apostó por él y nosotros apostamos por Gimnasia. Él dejó todo en cada pelota. La idea es que siga en Gimnasia hasta junio de 2024”.

Sin embargo, dejó en claro que existe un fuerte interés de Peñarol, pero detalló que tendría que darse para que llegue al club uruguayo: “Lo quiere Peñarol para la Copa Libertadores. El tema es que hay una palabra que se dio, ya que Defensor Sporting es el dueño del 100 % de la ficha. La única manera de que Abaldo llegue a Peñarol, es que la compra la haga un tercero y que luego lo cedan a Peñarol. Sería la única manera, ya que Defensor Sporting no le vende a Peñarol ni a Nacional, porque busca no alimentar a los grandes del país. Igual, primero hay que ponerse de acuerdo con Gimnasia, ya que le cumplió a Matías y me cumplió a mí. Se merece el respeto de nosotros”.

La entrevista completa, en el audio adjunto: