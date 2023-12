¿Mauro Méndez se queda o se va?: "Está muy contento en Estudiantes y quiere seguir jugando acá"

Audio. El representante del delantero uruguayo, Alejandro Comesania, admitió que Peñarol de Montevideo mostró interés en contratarlo pero aclaró que las negociaciones no avanzaron porque la decisión del jugador es continuar en La Plata.

Está latente la posibilidad que Mauro Méndez se vaya de Estudiantes para jugar a préstamo en Peñarol de Montevideo. Al menos ese fue el rumor de los últimos días.

Lo concreto es que no hay ni hubo un llamado oficial de parte del Carbonero. Y fue desmentida cualquier tipo de operación, más allá de ser un nombre que interesa por el muy buen paso del jugador cuando irrumpió en el fútbol profesional en Wanderes de Montevideo.

El jugador no asoma como la primera alternativa para Eduardo Domínguez pero que de todos modos lo tiene en cuenta y no dejaría que se vaya si en su lugar no llega otro jugador de similares características.

Por su parte, el representante de Méndez, Alejandro Comesania, dialogó con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, donde se refirió a la situación actual del delantero. "Sí, hubo interés de Peñarol en Mauro pero él se debe a Estudiantes y quiere seguir jugando en donde está, a partir de esto no se avanza en las negociaciones. Fue muy valorada la intención de Peñarol y bien recibida por el jugador, pero la decisión de él es continuar en La Plata. Mauro está muy contento en Estudiantes y eso es lo más importante".

La entrevista completa, en el audio adjunto: