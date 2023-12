Jonathan Schunke, nuevo DT de la Reserva de Estudiantes: "Siempre me involucré en las actividades de los juveniles"

AUDIO. El ex defensor del Pincha, recientemente retirado como futbolista profesional, fue presentado formalmente como nuevo entrenador del segundo equipo de la entidad. "Estoy muy felíz de estar nuevamente en La Plata", admitió.

Jonathan Schunke es el nuevo DT de la Reserva de Estudiantes, funciones que comenzó ayer con la presentación formal y la foto de rutina junto a sus ayudantes, Leandro Testa y el PF Gerardo Bedogni.

El Flaco defendió la camiseta como jugador profesional de Estudiantes en 257 partidos entre 2012 y 2020. Comenzó con edad de Novena, luego quedó libre y regresó al Pincha tras unos años en diferentes clubes del ascenso. En esos ocho logró un fuerte vínculo con la institución y mostró condiciones como formador.

"Estoy en La Plata nuevamente, muy felíz", admitió al aceptar el diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3.

Antes de brindar detalles sobre su nueva etapa en el Pincha, el ahora ex defensor habló sobre el cierre de su etapa como futbolista profesional: "Es un poco duro dejar atrás lo que uno hizo prácticamente toda su vida, pero me fui preparando. Disfruté muchísimo mi carrera y cuando miro hacia atrás me cuesta creer todo lo que pude hacer. En el este último año ya no me sentía tan bien como para disfrutarlo, por eso tomé la decisión del retiro. Y haber cerrado mi carrera en Misiones fue muy algo muy lindo para mí, soy de allí. La última temporada en Guaraní Antonio Franco fue como volver a donde todo había comenzado".

Sobre el inicio de su nueva etapa en Estudiantes, ahora como director técnico de la Reserva, dijo que "en mis años de jugador del club, siempre me mostré muy participativo de las actividades que comprometían a las divisiones formadoras. Por eso los dirigentes saben lo que pienso sobre como se debe trabajar con los chicos. A lo mejor por eso me dieron esta posibilidad de integrar la estructura de divisiones juveniles".

La entrevista completa, en el audio adjunto: