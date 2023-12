Leonardo Morales y su futuro: "Quiero ver a que aspira Gimnasia y en base a eso tomar decisiones"

AUDIO. El defensor y capitán del Lobo cumplió al quedarse e incluso renovó el contrato, pero ahora espera otros objetivos después de un año desgastante. De todos modos, en una entrevista con "El Equipo Deportivo", recordó que tiene dos años de contrato y avisó que está cómodo en el club.

En Rosario terminó un año durísimo para Gimnasia. Que lo diga sino Leonardo Morales, el capitán tripero, uno de los referentes (junto a Cristian Tarragona) que aceptaron ponerle el pecho a una apuesta deportiva de sumo riesgo, encarar la temporada con muchos juveniles y Chirola Romero al frente del plantel.

Por eso, para el Yacaré, más allá del alivio no hay demasiado que festejar por salvarse del descenso en un partido extra. Así lo expresó en diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3: “Comparto lo que dijo Pablito De Blasis, fue un desahogo, no un festejo. Es así. Teníamos mucha presión, sabíamos que jugábamos la historia del club, que si nos iba mal íbamos a marcar un antes y un después en Gimnasia, por eso el desahogo final. Nos quebramos con la mayoría de los compañeros”, manifestó.

Más allá del festejo en la cancha, el año del Lobo fue demasiado difícil. Y eso, cumplida la promesa de quedarse a pelearla en Gimnasia, lo llevará a barajar y dar de nuevo en el aspecto personal para el 2024. “No quiero ser preso de mis palabras. Lo que dije en aquel momento lo cumplí, hoy tengo que analizar muchas cosas. Me queda contrato con Gimnasia por dos años más, pero la verdad es que fue un año muy desgastante, muy duro. Tengo que pensar, ver a que aspira Gimnasia y en base a eso tomar decisiones. Me siento bien, estoy muy cómodo en Gimnasia, pero no quiero ser preso de mis palabras”, explicó el Yacaré, quien de todos modos agregó que renovó “convencido” y si algún club lo quiere “tiene que negociar con Gimnasia y después si a los dos nos sirve, analizaremos bien. Hay muchas cosas que poner en la balanza”, sostuvo el defensor tripero.

La entrevista completa, en el audio adjunto: