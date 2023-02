Historias de vida: el médico que buscó a una paciente con hipertensión pulmonar para operarla y salvarle la vida

AUDIO. Mercedes Llanquilao había sido atendida en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela. Le diagnosticaron hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la alternativa para la cura era una cirugía muy compleja. Regresó a su casa y no volvió más. Hasta que Dr. Marcelo Nahín, jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular, la encontró.

Mercedes Cristina Llanquilao es una vecina de Pedro Luro, una localidad bonaerense situada a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Hace siete años había sido atendida en el Hospital El Cruce (HEC), de Florencio Varela, por sus problemas de salud y sus constantes falta de aire. El diagnóstico fue hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la alternativa terapéutica para la cura era la cirugía. Pero regresó a su casa y no regresó más al hospital.

Hasta que en 2021 el Dr. Marcelo Nahín, jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular, comenzó a hacer un seguimiento del caso hasta dar con ella. La encontró y la convenció de organizar la cirugía”.

En diálogo con La Redonda 100.3, el profesional contó que "se trata de una enfermedad rara que se cura con una cirugía muy compleja, muy exclusiva, que se realiza en pocos lugares del mundo. En Canadá hay un solo centro médico que la realiza, lo mismo que en Inglaterra. Y en Argentina, se hace en el hospital público El Cruce, en Florencio Varela"

Sobre cómo se interiorizó sobre el caso de la paciente, Nahin admitió que "fue casi por casualidad. Yo tenía que dar una conferencia para Costa Rica y le pedí a un experto en imágenes sobre esta enfermedad que me facilitara algunos estudios, y me dijo que tenía una tomografía en la cual se veían todos los signos de la patología.

El médico detalló que "al verla, comprobé que ilustraba todo lo que yo estaba buscando. Pero al ver el nombre de la paciente, Mercedes Cristina Llanquilao, no me resultaba conocido, no figuraba entre todos los pacientes que están operados. Y allí comencé a investigar, a ver su historia clínica y la empecé a rastrear. Comencé una búsqueda por todos los medios hasta que di con ella".

