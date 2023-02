Sebastián Romero: "Tenemos que seguir trabajando y confiando, el resultado ya se va a dar"

VIDEO. El director técnico de Gimnasia brindó una conferencia de prensa al término de la práctica matutina en Estancia Chica. No confirmó el equipo que enfrentará a Banfield, el domingo, a las 17, en calidad de visitante.

Gimnasia entrenó esta mañana en Estancia Chica y su DT, Sebastián Romero, piensa en el equipo que pondrá en cancha frente a Banfield, rival que el Lobo deberá enfrentar el próximo domingo desde las 17 horas en el estadio Florencio Sola.

Previo a este encuentro, "Chirola" manifestó sus sensaciones tras la derrota ante Defensa y Justicia el pasado lunes en el bosque: "Me gustaron los primeros 45 minutos. También me gustó el inicio del segundo tiempo, donde el equipo mostró protagonismo, donde no lo dejó jugar a Defensa, donde intentó ir por diferentes lugares del campo de juego donde nosotros le habíamos dicho que los podíamos lastimar. Y después no me gustó la desconcentración en esos minutos fatales que nos golpean y a la vez nos siguen golpeando rápido. Esas son cosas que lo hablamos, a seguir mejorando y todo lo bueno que hicimos, llevarlo en el mayor tiempo posible del partido".

En relación a lo que dejó el partido y cómo terminó el plantel, el DT remarcó: "A los chicos se los ve bien, por supuesto con la bronca y la calentura lógica de haber perdido un partido. Mas allá de eso, le decimos que tenemos que seguir trabajando, mejorando y confiando en que ya el resultado se va a dar. Nosotros vamos en busca de eso, no va a ser fácil".

En cuánto al partido ante el "Taladro" afirmó: "Empezamos a trabajar estos días que fueron buenos y para seguir sacando conclusiones y todavía el equipo no está confirmado. Seguramente mañana ya lo definamos para el partido del domingo".

"Banfield como todo los equipos de local, es difícil. Es un equipo directo que no cambia la esencia ni la identidad. Ya eso lo jugadores lo saben y nosotros le hicimos saber donde podemos hacerle difícil las cosas a ellos. Tenemos que ajustar esas cosas para llegar al domingo lo mejor posible", sumó.

A su vez, el DT habló de Maximiliano Comba, futbolista que vino de Belgrano de Córdoba tras el préstamo y tuvo un gran ingreso ante Vélez como mediocampista interno y fue titular frente al "Halcón": "Lo puede hacer tanto por afuera como por adentro. Hizo una muy buena pretemporada y en las dos posiciones que lo pusimos rindió muchísimo. Por eso en el partido con Vélez nosotros lo metemos por dentro y le dio dinámica al equipo, rapidez y por eso lo volvimos a poner en el segundo partido. Sabemos que lo puede hacer muy bien".

Por último, ante la juventud de su plantel, señaló: "Los chicos necesitan tiempo. Nosotros tenemos que decirle que en cada partido vayan incorporando cosas, lo que pide una jugada, el partido, cada situación de juego. Yo creo que de un partido a otro, hubo un paso que se dio para adelante. Una derrota por supuesto que los golpea, pero no nos podemos caer por dos derrotas que recién se empieza el campeonato. Si sabemos que tenemos que levantarnos rápido. De esto se sale con trabajo, es el camino que nosotros creemos para poder dar vuelta esta página".

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2023-2-10-12-32-0-video-sebastian-chirola-romero-tenemos-que-seguir-trabajando-y-confiando-el-resultado-ya-se-va-a-dar--deportes