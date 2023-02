"Arrepentimiento", la novela de una escritora española con la dictadura y la crisis del 2001 como escenario

AUDIO. Desde Berlín, Eloísa Díaz, de madre argentina, cuenta los motivos por los que eligió a Buenos Aires y a parte de nuestra historia reciente como telón de fondo para su thriller. "Fueron hechos que desde Andalucía miraba con una tristeza de hermanos", subrayó.

La escritora Eloísa Díaz es española. Nació en Madrid pero se crió en Andalucía. Y es hija de una argentina de padres sevillanos. Su primera novela, "Arrepentimiento", tiene como telón de fondo el estallido social ocurrido en nuestro país en 2001, que ocurrió mientras ella atravesaba su adolescencia en el suroeste de España.

La síntesis de "Arrepentimiento", destaca: "En plena dictadura militar, el trabajo del inspector Joaquín Alzada lo expone a diario a la brutal realidad del régimen represor: personas desesperadas, personas aterrorizadas y, en el peor de los casos, personas desaparecidas. Por su parte, prefiere mantenerse alejado de la política y centrarse en una vida simple junto a su mujer, Paula. Pero cuando se llevan a su hermano Jorge, Alzada comprende que no puede permanecer al margen y lo intentará todo para encontrarlo. Veinte años después, una devastadora crisis económica sume a la Argentina en un abismo de caos y violencia. Esta vez, Alzada está decidido a mantener el bajo perfil y a esperar pacientemente su retiro. Entonces aparece un cadáver en las inmediaciones de la morgue y se reporta la extraña ausencia de una mujer de la alta sociedad porteña. Alzada se verá obligado a mirar atrás y examinar su participación en uno de los periodos más oscuros de la historia, un tiempo de horror colectivo y tragedia personal".

La pregunta del millón es: ¿que es lo que lleva a una escritora nacida y criada en España a escribir sobre un hecho que vió por televisión más allá del Atlántico?

En diálogo con La Redonda 100.3, Díaz admitió que "la idea de escribir sobre Argentina surgió casi por casualidad". "Estaba haciendo un master en escritura creativa y, en ese marco, tenía que producir un montón de páginas. El primer nombre que se me ocurrió, con prisa, fue 'corriendo por las calles de Buenos Aires', y el protagonista era un inspector. Cuando me di cuenta que iba a ser una novela tuve que tomar más decisiones: que era un hombre que en 2001 estaba al borde del retiro, que había vivido la dictadura como policía. Y así me metí de lleno en esa historia que yo vi desde España cuando tenía 13 o 14 años".

Al respecto, admitió que "la novela me llevó a involucrarme muchísimo con la historia, sobre todo en la parte de investigación. Quise saber todo, para hacerlo bien. Aquella tragedia financiera que provocó la crisis social la observamos desde España con una tristeza de hermanos. Vimos la tragedia humana como consecuencia de las malas decisiones económicas. Son hechos que provocan desolación".

La entrevista completa, en el audio adjunto: