Estudiantes perdió 2 a 0 con Lanús en Uno, en una noche con varios errores

VIDEO. La nueva derrota dejó expuesto a Abel Balbo en una tormenta de quejas por parte de los hinchas albirrojos. Hubo varios rendimientos flojos en el Pincha y José Sosa, que había sido figura por Copa Argentina, recién ingresó a los 7 minutos del complemento.

Martín Mendinueta

firmamendinueta

Primer tiempo

Ante una multitud (los socios agotaron el canje de entradas generales) y con una formación que no incluye a José Sosa entre los titulares, Estudiantes salió a buscar su primera victoria en el torneo de la Liga Profesional frente a Lanús en su estadio UNO. La presencia de Leandro Díaz entre los once del huésped no pasó desapercibida para el público albirrojo que lo recibió con algunos aplausos.

La primera situación de peligro generada por Estudiantes tuvo a Rollheiser como protagonista, cuando disparó desde afuera del área y la pelota se fue cerca del ángulo superior derecho.

Los minutos fueron pasando sin más acciones relevantes. A los dos equipos les costaba encontrar buena asociación en los últimos metros del campo. Fallaban en las entregas, no estaban precisos.

En este nivel de chatura y con algunas fricciones (fueron amonestados Leandro Díaz y De la Vega en Lanús) llegaron a la media hora inicial construyendo un trámite parejo.

En ese contexto seguía siendo Rollheiser el jugador más destacado de Estudiantes.

Lanús convirtió mediante un centro de De la Vega con rebote que descolocó a Andújar, pero la conquista fue anulada por offside del Loco Díaz.

A los 34 minutos, Guido Carrillo estuvo cerca de anotar de cabeza, su impacto picó y se elevó pasando muy cerca del travesaño de Acosta.

A los 44 minutos, la clavó Canale y Estudiantes pierde ante Lanús 1 a 0.

Antes del final de la primera etapa el Pincha recibió un golpe duro. En el minuto 44 Canale conectó de aire, adentro del área, un rechazo fallido de Guasone y su potente remate se clavó cerca del palo derecho de Andújar, que nada pudo hacer ante semejante misil.

Segundo tiempo

El segundo tiempo arrancó sin cambios. Recién a los seis minutos del segundo tiempo José Sosa y Mauro Méndez reemplazaron a Matías Godoy y Mauro Boselli, ambos de flojo desempeño.

La pregunta es ¿por qué Balbo no hizo los cambios en el entretiempo?

Una luz de esperanza se encendió para el León cuando, a los 11 minutos, el árbitro Ramírez expulsó correctamente al Loco Díaz por un codazo a Zaid Romero.

Balbo, apretado por el resultado adverso, a los 17 minutos cambió a Guasone por Franco Zapiola. Estudiantes no jugaba bien ante un rival que se había quedado con diez hombres.

La gran atajada de la noche llegó en el minuto 24, cuando Acosta voló sobre su derecha y evitó el gol tras un cabezazo impecable de Guido Carrillo.

En el minuto 33, Mateo Pellegrino por Mancuso fue la última apuesta de Balbo intentando modificar el curso de un partido muy complicado para su equipo.

A esa altura de la noche, la impotencia gobernaba los movimientos del dueño de casa.

Acosta, gran figura de Lanús, también sacó un remate fortísimo de Zaid Romero, desde afuera del área, que llevaba destino de red.

Cerca del final llegó el impacto definitorio que dejó sin ninguna posibilidad milagrosa a Estudiantes. El Corcho Rodríguez falló como último hombre y Troyanski se fue solo con pelota dominada para definir ante el achique de Andújar. El 2 a 0 agotó el suspenso y hundió a Estudiantes en una profunda tristeza.

Nota publicada originalmente en https://www.eldia.com/nota/2023-2-13-17-45-0-estudiantes-recibe-a-lanus-en-busca-del-primer-triunfo-deportes