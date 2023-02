Es veterano de Malvinas, y encontró en internet una carta que le mandó a sus padres durante el conflicto

AUDIO. La misiva enviada con fecha 19 de abril de 1982, que nunca salió de las Islas, fue rematada en el Reino Unido en un sitio de subastas. "Cuando me enteré no lo podía creer. Y lo tuvieron que leer mis padres. Me bloqueo mucho con el tema Malvinas", relató Oscar Bauchi, que vive en Punta Alta. "Estoy ansioso por recuperar la carta para dársela mis padres", destacó.