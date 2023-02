Juan Rial: "El riesgo de error entre Rusia y la OTAN aumenta y puede resultar irreversible en sus consecuencias"

AUDIO. Según el informe anual del Servicio de Inteligencia de Noruega, Rusia ha desplegado una flota naval equipada con armamento nuclear táctico en el Mar Báltico. Para el analista internacional, la guerra "se está prolongando en el tiempo y ahora resulta de un final abierto e incierto".

Las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron el despliegue en el mar Báltico de barcos equipados con armamento nuclear, en un hecho inédito en 30 años, según un informe de los servicios de Inteligencia de Noruega, que incluye también el envío de submarinos.

Se trataría de buques de la Flota Norte, que en la época de la Guerra Fría ya navegaba con armas atómicas para exhibir el potencial armamentístico de la desaparecida Unión Soviética.

La Inteligencia del país nórdico afirma que Moscú agita “deliberadamente” el temor a un posible ataque nuclear, en medio de una escalada en la guerra con Ucrania, bajo el argumento de que estaría dispuesto a utilizarlo en caso de que se viese amenazado por agentes externos, en particular vinculados a la OTAN (bloque del que Noruega forma parte).

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, Juan Rial, afirmó que "lo que Noruega afirma no podemos tomarlo como información confirmada, porque el movimiento de las armas nucleares es absolutamente confidencial. Es posible que sea cierto y es posible que no. Pero es verdad que esta suerte de guerra fría que Rusia está llevando adelante contra la OTAN, en terreno de Ucrania, es una forma de amenazar a las naciones nórdicas y bálticas. Y al no confirmar ni desmentir las versiones, los rusos dejan implícita una amenaza a las naciones de la región".

En esa línea, Rial expresó que "en la medida que se muevan cada vez más fuerzas en la frontera de la OTAN, el riesgo de error aumenta y el error puede resultar irreversible en sus consecuencias. El hecho de que haya buques con armas nucleares tácticas en el Mar Báltico, donde entre siete u ocho naciones de la OTAN tienen costas, aumenta el riesgo y agrava la situación".

Respecto del futuro del conflicto bélico, señaló que "esta guerra se está prolongando en el tiempo y ahora resulta de un final abierto e incierto, con una duración que es difícil de estimar. Ya estamos a nueve días de cumplir un año desde el inicio del conflicto. No es descabellado pensar que en cualquier momento suceda algo que lleve a la OTAN a tomar medidas directas contra Rusia, y eso sería una situación extremadamente compleja de manejar: serían 30 países miembros del bloque contra la segunda potencia nuclear del planeta".

La entrevista completa, en el audio adjunto: