Gimnasia: Chirola mantiene las dudas para definir el equipo que jugará ante Instituto

AUDIO. El DT albiazul no confirmó el equipo tras la práctica vespertina en el Bosque. En conferencia de prensa de cara al juego de mañana dijo: “Ojalá sea el día del triunfo, lo necesitamos todos”. El reemplazo de Miramón, expulsado, y Castillo o Tarragona arriba, los temas por resolver.

Cuenta regresiva para la segunda presentación del equipo de Sebastián Romero en el Bosque. Hay expectativa en los hinchas y socios Triperos por que ven que partido a partido el equipo va adquiriendo rodaje, se trajo un buen punto de Banfield y recuperó a una pieza importante como Cristian Tarragona. Y para que ese punto ante el Taladro tenga más valor, el Lobo deberá sumar los tres mañana en el Bosque ante Instituto de Córdoba.

En la tarde de ayer, justo a las 18 (hora en la que se jugará ante los cordobeses), Chirola ordenó una práctica formal de fútbol en el estadio del Bosque, donde no dio indicios de los once titulares.

Y luego del entrenamiento, Romero en la conferencia de prensa que brindó, dejó en claro que debe rearmar bastante teniendo en cuenta las bajas de Maximiliano Comba, Franco Soldano, Nicolás Colazo (todos por lesión) e Ignacio Miramón (por suspensión).

“Tenemos muchas bajas. Hoy (por ayer) trabajamos para ir viendo quién llega de la mejor forma. Nos queda un día más, así que no les voy a dar el equipo porque no lo tengo confirmado, pero no porque lo quiera esconder, sino porque siempre pueden pasar cosas como pasó la semana pasada con Nico Colazo y con Tomy Durso que llegó con lo justo”, comenzó diciendo el técnico Mens Sana.

Con respecto al rival de mañana, el entrenador gimnasista dejó en claro que para el, “Instituto es un equipo duro, cambiaron muy poco, se conocen del año pasado. Empezaron bien, son sólidos. Pero nosotros tenemos la ilusión, y la obligación, de sumar los tres puntos”.

Antes de seguir con el análisis de lo que vendrá, hizo referencia a lo sucedido el domingo pasado ante Banfield, ya que no pudo hablar en conferencia de prensa por haber sido expulsado.

“No escuché las críticas por el segundo tiempo que jugamos. Teníamos un jugador menos, once contra once hicimos un partido que me gustó”, aseguró Chirola, haciendo referencia a que se criticó al Lobo por haber hecho mucho tiempo.

En ese sentido, agregó sobre lo hecho por sus dirigidos ante el Taladro que: “Ya lo hé dicho, un equipo de fútbol tiene que saber defender y atacar. Los felicité a los muchachos por el último partido que sacaron adelante”.

El punto ante Banfield sirvió para cortar la seguidilla de dos derrotas consecutivas, y por eso, ilusionado, el DT albiazul indicó, “ojalá que el viernes sea el día para llegar al triunfo. Lo necesitamos todos. Estamos trabajando para que eso llegue. No empezamos como queríamos, pero estoy seguro que cuando termine el torneo, vamos a estar mucho más arriba”, tiró Chirola, quien enseguida agregó, “estamos en desventaja con los entrenamientos, sabíamos que íbamos a tener lesiones, hoy nos quedó un plantel corto, por eso vamos a necesitar de todos y sobre todo porque vienen muchos partidos seguidos”, expresó

TRES CASOS PUNTUALES

Durante la conferencia de prensa brindada en el atardecer del Bosque, Chirola Romero se detuvo en algunos nombres propios cuando se lo preguntaron.

En primer término, la consulta fue por Agustín Bolívar, quien fue titular ante el Taladro. Sobre el mediocampista, el DT dijo: “Creo que respondió muy bien, hizo un trabajo realmente muy sacrificado y se brindó por el equipo. La verdad que con el cuerpo técnico estamos contentos con él”.

Más adelante, se le consultó sobre el regreso de Cristian Tarragona y como lo notó después de tantos meses afuera de las canchas. “La verdad es que se lo vio bien, se lo vió muy activo. Fue importante también para respaldar a los compañeros. Veremos si el viernes juega de entrada o empieza en el banco”, cerró sobre Tarra.

En el cierre de la charla con los periodistas, también habló sobre Benjamín Domínguez, quien no fue titular con Banfield. “Todos saben lo que yo pienso de Benja, a mí no me tiene que demostrar nada porque se las condiciones que tiene. A veces a los jugadores hay que cuidarlos. Ya va a llegar el momento de él otra vez. A mi me pasó algo parecido cuando llegué a Primera División con el Viejo (por Carlos Griguol), que me tuvo un año sentado en el banco y aprendí un montón... Uno lo ve todos los días y hay que saber no exponerlos”, sentenció Chirola Romero.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: