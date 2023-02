Juan José Becerra, guionista de El Comandante Fort: "La figura del millonario que revienta la fortuna familiar pegó fuerte"

AUDIO. La serie documental que retrata el ascenso a la fama y el repentino fallecimiento, en 2013, del multimillonario heredero devenido en un ícono mediático, ya puede verse a través de la plataforma Star+.

La serie documental El comandante Fort, que pone la lupa en el ascenso a la fama y el repentino fallecimiento, en 2013, del multimillonario heredero de una de las marcas chocolateras más importantes del país, devenido en un ícono mediático, ya puede verse -en cuatro episodios- a través de la plataforma Star+.

La propuesta hace foco sobre todos aquellos aspectos que convirtieron a Ricardo Fort en una de las figuras de la farándula más controvertidas en sus cortos cuatro años de notoriedad: empresario, actor, cantante, personalidad televisiva.

La serie busca explorar la trastienda de su vida pública para dar a conocer sus vivencias personales, sus conflictos internos y el contexto que acompañó su salto a la fama.

Para el escritor Juan José Becerra, uno de los guionistas de El Comandante, Fort era una figura "extraordinaria". En diálogo con La Redonda 100.3, señaló que "a mí no me parecía una persona. Tenía el aspecto de un cyborg, porque en su cuerpo, de apariencia perfecta, había 20 kilos de metal de tantas operaciones a las que se sometió buscando la perfección física".

Sobre el magnetismo que, en su momento, generó la figura de Fort, Becerra subrayó que "además de aspecto, lo que pegó fuerte en la gente es la figura del millonario que revienta la plusvalía de la acumulación familiar. Eso siempre resulta simpático. Si le preguntáramos a cada argentino, ¿qué harías si fueras millonario?, seguramente muchos te dirían "Y... ¡yo la reviento toda a la guita!", porque la vida es breve, la felicidad no abunda, etc. Entonces, entre ver millonarios productivos, como Cristiano Ratazzi o Paolo Roca, o ver un tipo que recibe decenas de millones de dólares, hace un desastre, revienta los campos familiares o invita a 40 personas a ver a Madonna a Miami, la gente lo elegía a él, porque no dejaba de resultar simpático. A mi me pasó eso en su momento".

La entrevista completa, en el audio adjunto: