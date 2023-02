Mateo Pellegrino, posible carta de ataque ante Arsenal: "La falta de gol no me desespera, ya va a llegar"

AUDIO. El delantero podría ingresar al equipo titular para formar dupla ofensiva con Mauro Boselli el próximo sábado, en Sarandí. Este mediodía habló en conferencia de prensa sobre sus ganas de jugar, de la idea de Balbo y de las sensaciones que dejó el debut con derrota.

El delantero Mateo Pellegrino asoma como el candidato a acompañar a Mauro Boselli en el ataque de Estudiantes, en el partido del sábado próximo ante Arsenal, en Sarandí, por la segunda fecha de la Liga Profesional de fútbol.

Y en vísperas de ese encuentro, el juvenil surgido en Vélez habló en conferencia de prensa. Fue este mediodía, en el Country de City Bell, y allí se refirió a las chances de meterse en el equipo titular. "Me siento bien, estoy preparado, como todos los chicos. Y sí, estoy con ganas de jugar y muy tranquilo. La falta de gol no me desespera, más allá de que tuve chances, tampoco fueron muchas. Pero en algún momento va a llegar. Con paciencia se dan esas cosas", comenzó diciendo.

Luego, habló del sistema táctico que más se amolda a su perfil como delantero y, al respecto, dijo no tener preferencias: "Uno se tiene que adaptar al equipo. En este caso, jugando con dos nueves arriba, me siento muy cómodo, pero no tengo preferencias. En inferiores o en Reserva he jugado con dos puntas o solo, estoy acostumbrado".

También fue consultado sobre el perfil de Abel Balbo como entrenador y del cuerpo técnico en general. "Desde el primer día se notó que saben lo que quieren. Son muy claros en los conceptos que quieren mostrar. Me gusta que nos hagan saber lo que valemos y que tenemos un gran plantel. Están convencidos de lo que hacen y eso a un jugador le da confianza y seguridad".

Por otra parte, se refirió al debut en la Liga Profesional, con derrota ante Tigre y en calidad de local. "Somos de ver videos, tanto de prácticas como de partidos, para ver los errores que cometemos y destacarlos. No se si hicimos un mal partido, como para perderlo, pero es ciento que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Sentí amargura".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: