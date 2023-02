Nancy Maldonado, de la ONG Sumando Voluntades: "Todos los días encontramos gente nueva durmiendo en la calle"

AUDIO. La Fundación renovó su pedido de ayuda para asistir a la gente en situación de calle. "Tenemos gente durmiendo en la Terminal de Ómnibus y en diversas partes, como Los Hornos, Arturo Seguí, Gonnet, City Bell y Tolosa", subrayó la titular de la ONG.

Ante el repentino descenso de la temperatura registrado en los últimos días, los voluntarios de la Fundación "Sumando Voluntades", que asiste a personas en situación de calle, comenzaron una campaña para reunir mantas y ropa de abrigo.

Como se informó en reiteradas oportunidades, la fundación tiene un parador que da alojamiento a las personas sin techo, pero también asiste con comida, bebidas y ropa a decenas que viven en la calle. Quienes puedan realizar algún aporte deben acercarlo a la sede de la Fundación Sumando Voluntades, calle 8 Nº 256 entre 37 y 38. Se recibe de lunes a sábado se 10 a 20 horas.

En diálogo con La Redonda 100.3, la presidenta de la Fundación, Nancy Maldonado, contó que "haciendo recorridas por la Ciudad nos damos cuenta que todos los días encontramos gente nueva durmiendo en la calle. Hace poco dimos con un matrimonio con tres nenes, que afortunadamente ahora están encaminados. Al muchacho logramos ubicarlo en una panadería. Además, cobran la Asignación Por Hijo, pero con eso no alcanza. Al algo que no sirve más, no alcanza para un alquiler. Lo que sirve es un trabajo digno".

En tal sentido, dijo que "hay gente que había salido de la calle y ahora volvió a caer en esa situación. Por eso el pedido de ayuda nuestro es permanente. Tenemos más gente durmiendo en la Terminal de Ómnibus y en diversas partes, como Los Hornos, Arturo Seguí, Gonnet, City Bell, Tolosa. Después de la pandemia se dispersaron".

La entrevista completa, en el audio adjunto: