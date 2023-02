La travesía de una familia de Moreno: en bicicleta hasta Mar del Plata por un motivo conmovedor

AUDIO. Una pareja y cinco de sus hijos recorrieron casi 900 kilómetros, ida y vuelta, para cumplir el deseo de uno de los nenes, que no había podido hacer su viaje de egresados a La Felíz. "La gente que encontramos en el camino nos hizo todo mucho más fácil", contó el papá, Hernán Ibarra.

Recorrieron cientos de kilómetros en bicicletas que armaron ellos mismos, con partes compradas a sus vecinos en Moreno, en el oeste del Conurbano bonaerense.

En el trayecto recibieron el cariño de familias que que les brindaron comida, hospedaje y hasta algunos regalos. Los protagonistas de la historia son Hernán Ibarra, su esposa Leidi y sus hijos y hijas Ruth, Karen, David, Aaron y Abraham, de entre 5 y 16 años. Juntos, cumplieron el desafío de llegar a tres ciudades que se habían propuesto conocer: Tandil, Balcarce y Mar del Plata.

"El esfuerzo valió la pena", comenzó diciendo el papá, Hernán Ibarra, en diálogo con La Redonda 100.3. "Somos una familia muy unida, y sentimos mucho que una de las nenas no pudiera hacer su viaje de egresados a Mar del Plata por la pandemia. Luego le hubiese tocado a la siguiente nena, Karen, pero decidimos que no fuera para no ser injustos. Pero les prometimos que haríamos un viaje juntos si se sacaban buenas notas en la escuela. Y así fue, una de ellas fue escolta y entonces planeamos el viaje de egresados en familia".

Los escasos recursos económicos con que contaban no dejaron muchas opciones a la hora de elegir el modo de llegar hasta la Costa Atlántica. "Tenía que ser en bicicleta, pero no las teníamos. Así que nos tomamos el trabajo de comprar por parte las bicicletas en una feria cercana y las fuimos armando", contó Hernán.

Sobre el tiempo que les demandó la travesía, señaló que "tardamos una semana en llegar a Tandil y otra más en arribar a Mar del Plata. En todo el trayecto fuimos quedándonos en lugares como San Miguel del Monte, Las Flores o Miranda (partido de Rauch), donde conocimos a Celia, una abuela espectacular. Siempre la nombro porque fue maravilloso lo que hizo con nosotros. En su casa nos alojó en una de las mejores piezas que tenía, nos hizo la cena y al día siguiente, en el almuerzo, nos preparó unos fideos con salsa de cordero. Fue la primera vez que mis chicos probaron la carne de cordero", resaltó.

