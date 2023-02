Alberto Willams: "Ya están avisando que en marzo habrá un nueva suba en el precio de la carne"

AUDIO. El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías se mostró crítico de las últimas subas y advirtió que "al subir, la carne arrastra todo: también se disparan los precios del pollo y el cerdo".

El año arrancó movido para el mercado de la carne vacuna. Tanto que desde que comenzó 2023, el precio de la hacienda tuvo un fuerte salto de entre el 35% al 40% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Así, intenta corregir parte del marcado atraso que hubo en los valores durante 2022, que se ubicaron casi 50 puntos porcentuales por debajo de el 95% de inflación durante los 12 meses anteriores.

De esta manera, al cierre de enero el precio promedio de un animal de consumo, como lo es el novillo pasó de valer $320 el kilo a $ 460, lo cual indefectiblemente será trasladado al consumidor en las carnicerías.

En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100,3 el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Willams, fue muy crítico con los aumentos que siguen afectando a los consumidores. "Nosotros no estamos en cuánto le cuesta el animal al productor, ahí tiene que estar el Estado. Y tiene que controlar que no se exporte como quieran porque se resiente el mercado interno. Pero acá son cabezas duras, siguen exportando tanto que en algún momento van a salir a decirnos que no hay más vacas".

En ese marco, anticipó que los valores van a seguir en aumento. "Ya están avisando que habrá un nueva suba en marzo. Y el problema es que la carne arrastra todo, no hay productos sustitutos que no suban. La carne de pollo y de cerdo también aumentan".

La entrevista completa, en el audio adjunto: