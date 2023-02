Sandra Ziegler: "Los problemas de la escuela secundaria no se resuelven con solo modificar el sistema de evaluación"

AUDIO. La directora de la Maestría en Educación de FLACSO Argentina analizó el proyecto del Gobierno de Kicillof que busca bajar la repitencia. De aprobarse la iniciativa, se podrá pasar de año adeudando hasta 16 materias.

El gobierno bonaerense decidirá hoy modificar el régimen de repitencia en las escuelas secundarias, que desde ahora permitirá pasar de año a alumnos que adeuden hasta 16 materias.

La propuesta es analizada por la Dirección de Cultura y Educación y, de ser aprobada, comenzará a implementarse desde el 1° de marzo con el inicio del ciclo lectivo 2023.

La iniciativa, que provocó crítica en la oposición, plantea la posibilidad de ampliar la cantidad de materias previas para pasar a años superiores. Esas materias están contenidas en agrupamientos (Ejemplo biología, física y química). Llegado el caso, el alumno podrá pasar con dos de esas materias del agrupamiento sin haberlas aprobado en el curso. En otros agrupamientos (historia, geografía) puede ocurrir lo mismo. En total son 8 agrupamientos.

Consultada al respecto, la directora de la Maestría en Educación de FLACSO Argentina, Sandra Ziegler, sostuvo que "evidentemente, este es un proyecto que busca resolver la problemática de la permanencia y la trayectoria de los estudiantes en la escuela secundaria, un problema de vieja data en el sistema educativo".

En diálogo con La Redonda 100.3, señaló que "sin embargo, el problema de fondo que tiene la escuela secundaria es un problema vinculado al aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que la repitencia no es un proceso que favorezca aprendizajes porque no necesariamente volver a hacer todas las materias que desaprobaste provoca mejoras en ese sentido. Pero estos problemas no se resuelven con solo modificar el sistema de evaluación. El abordaje tiene que ser mucho más completo"

La entrevista completa, en el audio adjunto: