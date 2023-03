CAME: "Subió fuertemente el precio de origen de las verduras porque no hay ni cantidad ni calidad"

AUDIO. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en febrero los consumidores pagaron $3,1 por cada $1 que recibieron los productores. "La brecha no es más grande porque los productos ya no se puede vender más caros en góndola, no habría demanda", subrayó el vocero, Salvador Femenía.