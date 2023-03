Nueva protesta de piqueteros: "Siempre esperamos que la ministra se sensibilice con nuestra cuestión"

AUDIO. Los piqueteros endurecen su posición y arrancan una nueva protesta en el Centro porteño que incluirá el bloqueo del Metrobus de la Avenida 9 de julio. Comenzará esta tarde, a las 15, y se extenderá hasta el miércoles a las 10, anticipó Mónica Sulle, del MST Teresa Vive..

Agrupaciones sociales de izquierdas iniciarán hoy un plan de lucha contra el Gobierno nacional. Se trata de marchas, concentraciones y cortes de ruta llevados a cabo por Unidad Piquetera en todo el país para repudiar la eliminación de programas sociales.

Harán protestas a las 12 frente a supermercados en La Plata, Constitución, Once y Retiro, según anunciaron. Además, los manifestantes del Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur y el MST Teresa Vive, no descartan hacer en las próximas horas un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio, y aseguran que las protestas durarán, al menos, tres días.

En concreto, los piqueteros se movilizarán en repudio por la baja de más de 100.000 planes del Potenciar Trabajo, medida dispuesta por ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. También reclamarán la generación de puestos de trabajo, la universalización de los planes sociales, y denunciarán la falta de alimentos para los comedores populares.

En contacto con La Redonda 100.3, la coordinadora nacional del MST "Teresa Vive", Mónica Sulle, sostuvo que "hace tiempo que no venimos recibiendo en tiempo y forma alimentos para nuestros comedores, en febrero otra vez no nos mandaron nada y así cuesta mucho poder enfrentar la situación económica que vive el país. Y a eso le sumamos la falta de trabajo, que es la consigna central por la cual nos venimos manifestando. Nunca hemos tenido respuestas, desde el ex ministro Zabaleta hasta Tolosa Paz. Son problemas estructurales los que tenemos. Siempre esperamos que la ministra se sensibilice con nuestra cuestión y no que busque tapar la situación con videos en los que dicen que cumplen".

La entrevista completa, en el audio adjunto: