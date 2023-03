Luciano Supervielle: "Bajofondo ha sido un centro muy importante para nuestras vidas"

AUDIO. "No me considero un cantante. Me siento más como un compositor de música instrumental", remarcó el productor y DJ uruguayo, integrante del grupo de Gustavo Santaolalla. Qué significó trabajar con Jorge Drexler. El músico, que tiene cuatro discos solistas, se presentará el sábado 18 de marzo en Espacio DOBLE-T, calle 34 entre 27 y 28, de nuestra ciudad.