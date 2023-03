Paro de prestadores de discapacidad: "Sufrimos un ajuste que hace que la actividad sea insostenible"

AUDIO. El presidente de UTBA, la Unión de Transportistas de Buenos Aires, Daniel Masuzzo, brindó detalles de la jornada de paro y movilización que realizan este viernes, con una concentración en el Obelisco porteño.

Por atrasos en los pagos, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizan hoy un nuevo paro nacional y movilización.

En este marco, realizarán una concentración en la zona del Obelisco, en el Centro porteño, con la presencia de prestadores y familiares. Se trata de profesionales del llamado Colectivo de Discapacidad, quienes desde hace varios años vienen visibilizando su problemática.

En diálogo con La Redonda 100.3, el presidente de UTBA, la Unión de Transportistas de Buenos Aires, Daniel Masuzzo, precisó que "el reclamo central que le hacemos al Gobierno es que ajusten el valor que pagan a los prestadores, en base a un análisis de costos. Por ejemplo, en 2019 pagaban 28 pesos el kilómetro, con el combustible a 45 pesos. Fue pasando el tiempo, asumió un nuevo Gobierno y nos prometieron modificar esos valores. Pero no nos cumplieron. Hasta 2021 no hubo aumentos. Y estamos cobrando 111 pesos por kilómetro pero con el combustible a 300 pesos. Si ya en 2019 hablábamos de ajuste en el sector, no se cómo llamar a nuestra situación actual".

En esa línea, el dirigente subrayó que "este ajuste hace que la actividad sea insostenible. Y esto se ve reflejado en el dia a dia, con los padres que no consiguen trasportes para sus hijos".

