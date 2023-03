¡Los pibes de Gimnasia lo hicieron! 2 a 1 en el clásico y fin para la racha de 13 años sin victorias

VIDEO. Con goles de Alan Lescano y Cristian Tarragona, de penal, el Lobo lo dio vuelta en el segundo tiempo. Mauro Boselli había marcado para Estudiantes en el amanecer del partido. Festejo loco en el Bosque por la gesta de Los Pibes de Chirola.

Con el estadio del Bosque repleto, demora de los suplentes de Estudiantes para tomar ubicación en el banco de suplentes visitante y una de las redes rota, la edición 166 del clásico platense copó la expectativa dominguera en una tarde a sol pleno.

La pulseada más esperada del fútbol de la ciudad mostró un entusiasmo extremo de la gente albiazul que mimó al equipo de Chirola Romero con miles de banderas, gorros, camisetas y el típico cotillón de los estadios argentinos. Ambos empezaron a jugar con las formaciones que se habían manejado en la previa y, de inmediato, se observó la energía que tenían acumulada para volcarla en el campo de 60 y 118.

Ambos empezaron a jugar con las formaciones que se habían manejado en la previa y, de inmediato, se observó la energía que tenían acumulada para volcarla en el campo de 60 y 118. A los cuatro minutos, muy temprano, Estudiantes abrió el marcador mediante una certera definición de Mauro Boselli.

De un lateral recibió Piatti, giró y sacó un centro bajo y corto que, inexplicablemente, encontró sin marca al artillero Pincha. Boselli dominó y definió abajo contra el palo derecho de Durso, que intentó achicar sin éxito.

Cerca del cuarto de hora inicial, Tarragona abrió para Barros Schelotto y recibió el centro que conectó a la carrera, pero el remate del centrodelantero albiazul rebotó en Zaid Romero. Fue una buena llegada de Gimnasia, que lentamente empezó a instalarse en el campo albirrojo en busca del empate.

La amonestación de Santiago Ascacibar, en el minuto 20, fue un toque de atención para el mediocampista central albirrojo, que pasó a jugar condicionado en lo disciplinario. Mientras tanto, Benjamín Domínguez seguía siendo el delantero más movedizo y peligroso del dueño de casa.

Estudiantes parecía apagado, sin conexión entre mediocampo y ataque, con un José Sosa un tanto perdido en el vértigo que trataba de imponer Gimnasia.

Los retrocesos en el Pincha no estaban funcionando y, por eso, Gimnasia apostaba a generar peligro aprovechando los espacios libres por las dos bandas. La correcta expulsión de Sebastián Romero, por interferir en un esfuerzo de Leo Godoy por dominar el balón contra la raya, derivó en un par de situaciones peligrosas a favor del Lobo. Andújar, primero ante un defectuoso despeje de Zaid Romero, y luego sacando un preciso cabezazo de Felipe Sánchez, salvó su arco e impidió que se consumara el empate.

Estudiantes, que atacó poco y llegó con posibilidades de aumentar la diferencia, no tenía mucho juego colectivo y apeló a su oficio para intentar frenar el repunte y la mejoría mens sana que se acentuó por el ímpetu de sus mediocampistas y delanteros.

El tramo inicial del segundo tiempo los mostró imprecisos, situación que beneficiaba a quien iba ganando. Recién a los 9 minutos Gimnasia consiguió rematar franco al arco, pero el tiro de Soldano se encontró con las manos firmes de Andújar. El Lobo supo aprovechar un buen momento. Primero Benjamín Domínguez hizo una gran jugada, donde Andújar tapó sobre la posición de Sodano y luego llegó el alarido del empate. Alan Lescano conectó un centro servido desde la izquierda y metió un cabezazo impactante muy cerca del ángulo superior derecho. Estaban 1 a 1. Empezaba otra historia adentro del mismo partido.

El griterío que partía desde los cuatro costados instaló un clima especial. Gimnasia sintió que podía ir por todo gracias al empuje de sus juveniles. Por su parte, Eduardo Domínguez no mostraba reflejos como para hacer los cambios necesarios. Carrillo y Zuqui por Boselli y Sosa, primero y luego Godoy por Piatti y Deian Verón por Rollheiser fueron las modificaciones en Estudiantes.

Mientras que en el local, Alan Sosa reemplazó a Ramón Sosa. A los 23, un tiro libre de Zuqui fue conectado por Carrillo y Durso desbarató la jugada de peligro. El partido se hizo parejo y por eso ingresó Eric Ramírez. Gimnasia quería ganar y lo demostraba con el ingreso de Eric por Benjamín Domínguez, que se retiró muy aplaudido. El uruguayo Méndez por Ascacibar (amonestado) fue la última variante albirroja. Por su parte, Gimnasia seguía apostando a las corridas de Ramírez, ya que Soldano y Tarragona no tenían peso en los ataques.

El ritmo lo imponía el apetito triunfal del local. Estudiantes lucía cansado y no corría como le reclamaba el partido. Facundo Tello, de buena labor, observó que Carrillo derribó a Eric Ramírez y no dudó en sancionar penal. Lo ejecuto Tarragona a los 40 minutos y convirtió un gol que marcará la historia mens sana por haber puesto a su equipo de cara a un triunfo memorable. El estadio se convirtió en un infierno de gritos, nervios y súplicas de todos los hinchas triperos. La gente alentaba a los pibes de Chirola y no paraban de mirar el reloj.

Los últimos minutos se hicieron eternos para todo Gimnasia, pero, entre tanta tensión, la multitud empezó a saborear una victoria de enorme repercusión matemática y emocional. El pitazo final de Tello desató la hermosa locura de Gimnasia. Estudiantes se fue merecidamente derrotado luego de una tibia labor que le demandará una fuerte autocrítica.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2023-3-19-13-7-0-gimnasia-y-estudiantes-se-miden-en-otra-edicion-del-clasico-platense-hora-formaciones-y-tv-deportes