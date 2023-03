El mensaje mafioso a Messi en Rosario: "Podría tratarse de una campaña de desprestigio hacia la Ciudad"

AUDIO. Durante la madrugada balearon el supermercado de la familia Roccuzzo en Rosario y dejaron una nota amenazante para el Diez. Para el periodista de Radio Boing Alejandro Burani "no sería parte de una riña de carácter futbolístico, por la supuesta intención de Messi de vestir la camiseta de Newell's".

Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue baleado la madrugada de este jueves en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en el local llamado "Único", ubicado en la calle Lavalle al 2500, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".

El mensaje estaba escrito sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

Esta mañana, el propio intendente Pablo Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró ante la prensa que habló sobre el tema con el gobernador Omar Perotti, y con el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni.

Por su parte, el periodista rosarino Alejandro Burani (Radio Boing), brindó su punto de vista esta mañana al dialogar con "Golpe de Suerte", por La Redonda 100.3. "La ciudad de Rosario tiene un grave problema de inseguridad y es verdad que no se siente la presencia de efectivos en la calle. Sí los hay en lugares como el barrio Ludueña, que fue uno de los más convulsionados el año pasado por la cantidad de homicidios, y hay patrullajes de Gendarmería pero son bastante escuetos en relación al problema que hay".

En cuanto a los motivos del ataque contra el supermercado, Burani dijo que "no hay una hipótesis firme, pero me parece que la intención ha sido generar una campaña de desprestigio hacia la Ciudad. Involucrando a una figura como Messi, se aseguran que esto llegue a los medios internacionales. No nos olvidemos que este es un año electoral. Tampoco hay que perder de vista que hay muchas bandas narcos que han perdido poder y hay nuevas disputas por el terreno para vender drogas. Pero no creo que el tema pase por una riña de carácter futbolístico, por ejemplo, por la supuesta intención de Messi de venir a jugar a Newell's".

