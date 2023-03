Alan Lescano: "Queríamos darle una alegría a la gente"

AUDIO. El jugador oriundo de Bolívar fue el héroe del clásico 166, que puso fin a una sequía de 13 años sin victorias para Gimnasia. El enganche hizo el primer gol ante Estudiantes y continuó su racha personal, ya que le había convertido otros dos en Reserva.

Con 21 años, Alan Hernán Lescano escribió su nombre en la gran historia de los clásicos de nuestra ciudad, en una victoria muy esperada por todos los hinchas triperos.

En medio de la alegría por el triunfo, su gol y una gran actuación individual, Lescano dijo que “con el esfuerzo y las ganas, entre todos pudimos ganar el clásico”, a la vez que remarcó la necesidad de “darle una alegría a la gente. Sabíamos que iba a ser difícil pero con nuestro juego, podíamos sacarlo adelante”.

Lescano ya había convertido en dos clásicos de Reserva, ambos con victoria del Lobo. Aunque su gol a Mariano Andújar no lo compara con nada. “Ni hablar, obvio. Es lindo, encima se dio todo y este gol tiene otro sabor. Como dije, lo que más queríamos era darle una alegría a la gente y por suerte pudimos hacerlo”.

Ansioso en la primera parte porque no había tenido chances de pisar el área rival o de rematar al arco, tuvo su revancha a los 11 minutos del complemento: “En el primer tiempo me estaba lamentando porque no me quedó ninguna. A mi me gusta llegar mucho al área y tener situaciones, y en la primera parte no me quedó ninguna. Me mentalicé en el segundo, sabía que una me iba a quedar y justo cuando ví que tiraba el centro Maxi Comba, me metí y por suerte me quedó ahí”.

