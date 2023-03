Eugenio Semino, contra la medida de Massa: "Los trabajadores activos, los jubilables, quedan condenados a futuro"

AUDIO. La decisión del Gobierno de vender los bonos en dólares de la Anses para intentar contener la sangría de las reservas del Banco Central sigue sumando críticas, en este caso del Defensor de la Tercera Edad.

Hubo críticas y fuertes cuestionamientos sobre la decisión del Gobierno de vender los bonos en dólares de la Anses para intentar contener la sangría de las reservas del Banco Central.

Pero no sólo vinieron desde la oposición. También de socios del Frente de Todos. Por ejemplo, el ex director del Banco Nación Claudio Lozano, no anduvo con vueltas y calificó de “menemismo explícito” la medida del ministro de Economía, Sergio Massa.

A su turno, se sumó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien no dudó en afirmar que "sin dudas los jubilados van a salir perjudicados por esta medida".

En diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente expresó que "los trabajadores activos, "jubilables", quedan condenados a futuro, por eso decimos que esto es de una gravedad inusitada. Esto es parte de una política que ya venía experimentando el Gobierno nacional, que es el ajuste de la economía sobre los sectores más frágiles, como son jubilados, pensionados y personas con discapacidad".

La entrevista completa, en el audio adjunto: