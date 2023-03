Los "cortes" de las motos en la mira: "También se apunta a sancionar a quienes comercialicen escapes no homologados"

AUDIO. Un proyecto de ley busca prohibir la circulación de motos que tengan incorporados tubos de escape que provoquen explosiones, o "cortes,". La visión de Marcelo Garófalo, integrante de la Fundación Medio Ambiente.

Un proyecto de ley que busca prohibir la circulación de motos que tengan incorporados tubos de escape que provoquen explosiones, o "cortes," fue presentado en las últimas horas en la Legislatura bonaerense por el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Valentín Miranda.

La iniciativa pretende, además, sancionar con una multa equivalente al valor de entre 5 y 50 sueldos mensuales de la policía bonaerense a quienes comercialicen escapes no homologados para ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos.

En los fundamentos de la propuesta, que recibió el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio, el legislador explicó que se propone lograr "la conducción segura para el conductor y los acompañantes; y sin molestias a terceros respecto de la emisión de ruidos provenientes de escapes libres o dispositivos ajenos al rodado que superen el nivel sonoro de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos".

Consultado al respecto, el integrante de la Fundación Medio Ambiente, Marcelo Garófalo, sostuvo que "hay que distinguir entre la gente que hace un buen uso de las motos y quienes no lo hacen".

Sobre los proyectos legislativos que intentan ponerle freno a los ruidos molestos de las motos, el dirigente señaló que "el tema no es fácil de legislar porque se intenta dar alcance a los 135 municipio de la Provincia. Y el proyecto del diputado Valentín Miranda apunta a dos cuestiones: por un lado, dotar de mayores herramientas a las autoridades, y por otra parte, apuntar a los que comercializan con esto. Los escapes no homologados no se pueden modificar".

La entrevista completa, en el audio adjunto: